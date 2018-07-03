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İmar Barışı için başvuranların sayısı 2 milyona dayandı!

13 milyon konutun imar sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsmanında, ülke genelinde 1.8 milyon başvuru yapıldığı bildirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 09:32
İmar Barışı için başvuranların sayısı 2 milyona dayandı!

Sabah'ta yer alan habere göre, İmar Barışı'na başvuru sürecinde bir aylık veriler ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için Türkiye genelinde 1.8 milyon başvuru yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği barış için başvurular 8 Haziran'da başlamıştı.

İSTANBUL'DA 330 BİN BAŞVURU

En çok başvuru yapılan illerin başında ise kaçak yapıların büyük bölümünün bulunduğu İstanbul geldi. Yaklaşık 2 milyon kaçak bina bulunan şehirde şu ana kadar 330 bin başvuru yapıldı. İstanbul'u 172 bin başvuru ile İzmir takip ederken, Konya ise 133 bin başvuruyla vatandaşın İmar Barışı için yoğun ilgi gösterdiği ilk 3 şehir arasında. Bursa ve Kocaeli'de yapılan müraacatlar ise sırasıyla 88 bin ile 87 bin 500'e dayandı. Ankara'da ise İmar Barışı'na ilgi yok.

TARİH BİR YIL UZAYABILİR

İmar Barışı'ndan elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak. Şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor. Müracaatlar 31 Ekim'e kadar yapılacak. İmar Barışı bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle gerektiği durumlarda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini 1 yıla kadar uzatabilecek.

MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR?

E-devlet şifresi
Geçerli bir cep telefonu numarası
Geçerli bir e-posta adresi
Beyan edilecek yapının adresi
Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare)
Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri
Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)
Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

YAYLALAR DA BARIŞACAK

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalardaki kaçak yapı sahipleri için çıkan İmar Barışı 4 bini aşkın kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Yayla sakinleri, barıştan yararlanmak için sıraya girdi. Vatandaşlar, "İmar affı bizi kafa olarak rahatlattı. En azından biri bir şey dediği zaman arkamızda devlet var" diyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:32
  1. Konya
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. İmar Barışı
  8. Başvuru

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