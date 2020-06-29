İmar affı bu yıl çıkacak mı? İmar affı 2020

İmar affı bu yıl çıkacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 bin yapı kayıt belgesini iptal ettiklerini söyleyerek "Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz’’ açıklaması yaparak yeni bir imar barışı yapmayacaklarının da bilgisini verdi.

7 milyon 400 bin kişi İmar barışı başvurusu yaptı, yapı kayıt belgesi ücreti olarak toplanan paralar ise 24 milyar 744 milyon lira oldu.

Şehirlerin üç boyutlu olarak dijital haritalarını çıkardıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum bu sayede uydu görüntüleri üzerinden tüm kaçak yapıları kontrol ettiklerini ve tespit edilmesi halinde hemen yıktıklarını da açıklamasına ekledi.