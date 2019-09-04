İmamoğlu'nun zam yağmuru devam ediyor! Suya yüzde 50 zam geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE'a gelen zamların ardından bir zam da Hamidiye sularına geldi. 9 lira olan Hamidiye suyu 11 liraya 1 lira olan 0,5'li suyun fiyatı ise yeni zamla birlikte 1,5 liraya yükseldi.04 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana adeta İstanbulluları zam yağmuruna tuttu.
Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE fiyatlarına gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu.
Küçük su 1,5 lira
İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye su fiyatları farklı oranlarda zamlandı. 9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.
Zam değil finansal düzenleme
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere cevap vermişti.
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