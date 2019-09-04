İmamoğlu'nun zam yağmuru devam ediyor! Suya yüzde 50 zam geldi

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana adeta İstanbulluları zam yağmuruna tuttu.

Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE fiyatlarına gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu.

Küçük su 1,5 lira

İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye su fiyatları farklı oranlarda zamlandı. 9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

Zam değil finansal düzenleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere cevap vermişti.