0553 313 94 23

İmamoğlu'nun zam yağmuru devam ediyor! Suya yüzde 50 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE'a gelen zamların ardından bir zam da Hamidiye sularına geldi. 9 lira olan Hamidiye suyu 11 liraya 1 lira olan 0,5'li suyun fiyatı ise yeni zamla birlikte 1,5 liraya yükseldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
İmamoğlu'nun zam yağmuru devam ediyor! Suya yüzde 50 zam geldi

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana adeta İstanbulluları zam yağmuruna tuttu.

Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE fiyatlarına gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu.

Küçük su 1,5 lira

İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye su fiyatları farklı oranlarda zamlandı. 9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

Zam değil finansal düzenleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere cevap vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:02
  1. İstanbul
  2. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. hamdiye su

YORUM YAZ

  • İsaİsa21 dk önce
    İsraf israf var diyen biri madem israf varsa sadece dediği israfı kismakla daha da ucuzlatmqsi gerekmez miydi. Yalancı yalancı..ve de iftiraci
  • HilalHilal24 dk önce
    Secim öncesisütten çıkmış ak kaşıkgösterdiklerichpkk ip oğluna oy verenlerkına yaksın pkk nın siyasi uzantısı hdp denen ermeni asala örgütlesevişirkenmillet enayimi vatanını seven insanzaten oy vermedi
  • SahinSahin27 dk önce
    Yarasinnnn istanbullulara.devamini bekliyoruz imamoglu.bu milleti öyle bir kaşiki birdahaki secime kadar belini dogrultamasin.neydi ak partiyi cezalandircaklardi.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat30 dk önce
    Madem belediye kamu hizmeti yapıyor 20 kuruşa pet şişe su var bu suyu oralarda satmalı kendi dolumunu yapıyor diye pahalıyı değil Kamu hizmeti ucuza vermeyi gerekli kılar Başka bir şirketinki ucuzsa bu işten çekilmelidir Allahın hükümleriyle hükmetmyenler kafirlerdir Allahın hükümlerini istemeyenler o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman bile değildir Gerçek sancak bayrak ise Allahın hükümlerinin hakim kılınmışlığıdır Aldanma Küfür dinden çıkaran cehennemlik yapan şeref namus bırakmayan bir suçtur.
  • Ahmet Y.Ahmet Y.43 dk önce
    Papazoğlunun yapmaya çalıştığı şey belli. Aklı sıra bu zamlarla enflasyonu körüklemek, milli ekonomik dengeyi zora sokmak. İnsanları devlete karşı kışkırtmak, memur, işçi, ve emeklileri zor durumda bırakıp maaşlarına zam yapılması konusunda, devlete karşı kışkırtmak. Bunun başka anlamı yok. Yok gerçekten bu zihniyete oy verenler de ben, 1 gram olsun beyin olmadığına inanıyorum.
  • kiowakiowa46 dk önce
    manisayı da yazın akit manisayı..suya %40 zam yaptı manisa bşb başkanı,..daha neler neler...seçimden önce zam yok diyordu c.ergün,,ak parti mhp koalisyonuna kimler ihanet ediyor?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ertuğrulgazi şenliklerinde Söğüt’teki bazı yollar araç trafiğe kapalı olacak
  1. Ertuğrulgazi şenliklerinde Söğüt’teki..
  2. Bu inekler sahibiyle oyun oynuyor
  3. Temizlik işçisi bulduğu 35 bin liralık..
  4. Açık tenli ve renkli gözlüler dikkat
  5. Çınar Park
  6. CHP'den çocuk onkolojisi hastanesi..
  7. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
  8. Karabük’te "Eğitim Kurumları Müdürler..
  9. Ahmet Davutoğlu'nun ihraç sebebi..
  10. Minibüs devrildi: 2 yaralı
  11. Burhaniye’de arazi yangınında..
  12. Devrek’te yaz şenlikleri stantları..
  13. Beymen Collection'dan "sonbahar-kış..
  14. Beykozlu 500 çocuk sünnet heyecanı..
  15. Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi
  16. İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet..
  17. İmamoğlu tatile ve zamma doyamıyor!..
  18. YKS üniversite boş kontenjanları 2019..
  19. Motosiklet sürücüsü genç hayatını..
  20. Aksa Enerji Dünya Enerji Kongresi'ne..
Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

Günün Karikatürü

04 Eylül 2019
Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."