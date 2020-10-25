  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu’nun testi pozitif çıktı
Gündem

İmamoğlu’nun testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:01:00 -
İmamoğlu’nun testi pozitif çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “İBB Başkanımız İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir” açıklamasında bulundu. İmamoğlu ise, “İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz” paylaşımını yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah’tan acil şifalar dilerim” paylaşımında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu’nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Bağcılar'da bir kafede cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anla..
Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması!
Gündem

Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması! "Hazırız" deyip duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Aliyev, "Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbaka..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay