İmamoğlu’nun testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, “İBB Başkanımız İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir” açıklamasında bulundu. İmamoğlu ise, “İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz” paylaşımını yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah’tan acil şifalar dilerim” paylaşımında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu’nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.