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Gündem İmamoğlu'nun 'seni arar bulurum' tehdidine tepki yağdı: Zabıtaya mı yakalatacak mafyaya mı?
Gündem

İmamoğlu'nun 'seni arar bulurum' tehdidine tepki yağdı: Zabıtaya mı yakalatacak mafyaya mı?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine tepki gösteren gazi yakınına yönelik 'Seni arar bulurum' tehdidine sosyal medyada tepki yağdı. Twitter'da 'Beni de bul' hashtagh'i ile on binlerce paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:03:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Edirnekapı Şehitliği'ndeki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törenin ardından, CHP'li İmamoğlu şehitlerimizin kabirlerine kırmızı karanfil bırakıyordu. Bu esnada gazi yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş CHP'li İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

Tepki karşısında şok oldu!

,Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükçekmece'deki '8 Mart hatıra ormanı' açılışına terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile katılmıştı. İmamoğlu'na o günü hatırlatan gazi yakını vatandaş, "Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan." diye seslendi. İmamoğlu kendisine tepki gösteren vatandaşı önce hadsizlikle suçladı: "Sen hadsizlik yapıyorsun. Gazi böyle olunmaz. Şov yapıyorsun."

'Seni araştırır bulurum ben merak etme'

İmamoğlu daha sonra kendisine Gara şehitlerimizi hatırlatan vatandaşı açık ifadelerle tehdit etti: "Seni araştırır bulurum ben merak etme."

Kime yakalatacak?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu tehdidine sosyal medyada tepki yağdı. 'Beni de bul' hashtagh'i ile paylaşımda bulunan twitter kullanıcıları, gazi yakını vatandaşın bir suç işlememesinden dolayı karakola gitmediğini, dolayısıyla emniyette bir kaydının oluşmadığını hatırlatarak, "Onu neye göre bulacak? Zabıtaya mı yakalatacak, mafyaya mı?" diye sordu.

İşte o paylaşımlardan bazıları

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