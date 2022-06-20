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Gündem İmamoğlu’nun özel ucube koleksiyonu
Gündem

İmamoğlu’nun özel ucube koleksiyonu

İstanbul’u Şahmeran heykelleriyle donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Galeri Beylikdüzü adıyla bir araya getirdiği özel koleksiyonundaki ucube heykeller dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 11:17:00 -
İmamoğlu’nun özel ucube koleksiyonu

HABER MERKEZİ

İmamoğlu İnşaat’ın varisi olarak başladığı kariyerini Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan İstanbul Büyükşehir Başkanlığına vardıran CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sanat anlayışının da betondan ibaret olduğu tescillendi. İstanbul’un meydanlarını garip Şahmeran heykelleriyle donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galeri Beylikdüzü adıyla bir araya getirdiği özel koleksiyonundaki ucube heykeller dikkat çekti.

32 yıllık eserleri topladı

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve yakın çevresinin beğenisiyle şekillendirdiğini söylediği sergide heykel, gravür, desen, illüstrasyon gibi 400 adet eşya yer aldı. Kars’ta inşa edilen ve 2011 senesinde “ucube” bulunarak yıkılan heykele benzer taş yapıların bulunduğu galeri, CHP zihniyetinin sanat anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu, koleksiyondaki ürünleri 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğunu belirtti.

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

birisi evet birisi çıksın bana bu yobazlığı bu cahilliği bu anlatsın hani hep diyorlar ya ilim ve bilimle olan bağlantısını anlatsın. binlerce yıllık dedelerinin dinini yaşatma puat tapma özlemidir. chpli oldukalrı için yiyilebilir tanrı olması önemlidir ama ağaç beton kalker de olur iş görür. ekonomi desen krş etmez. görsel desen dedem çakı ile daha güzelini yapar. ilimsel ve bilimsel baktım ne yakıt olur nede tanjant konatnjantı var matemetiksel de değeri yok. sadece hayatı boyunca hiç bir halta yaramayan çalışmakta gözü olmayan temel ebmesillerin bak bende bir şeyler yapıyorum deyip aynı kafadakileri seçtiğiniz yerdekilerin adam yerine koyduğu tipler. yanı sıfır etkisi var neyle çarpsan sonuç SIFIRRRRRRR

Seyit

Bu kişi ile uğraşmasanız daha iyi,,, siz yazdıkça mağdurlara oynuyor…!!
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