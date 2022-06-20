İmamoğlu’nun özel ucube koleksiyonu

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İmamoğlu İnşaat’ın varisi olarak başladığı kariyerini Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan İstanbul Büyükşehir Başkanlığına vardıran CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sanat anlayışının da betondan ibaret olduğu tescillendi. İstanbul’un meydanlarını garip Şahmeran heykelleriyle donatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galeri Beylikdüzü adıyla bir araya getirdiği özel koleksiyonundaki ucube heykeller dikkat çekti.

32 yıllık eserleri topladı

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve yakın çevresinin beğenisiyle şekillendirdiğini söylediği sergide heykel, gravür, desen, illüstrasyon gibi 400 adet eşya yer aldı. Kars’ta inşa edilen ve 2011 senesinde “ucube” bulunarak yıkılan heykele benzer taş yapıların bulunduğu galeri, CHP zihniyetinin sanat anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu, koleksiyondaki ürünleri 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğunu belirtti.