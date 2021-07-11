İmamoğlu’nun namuslu ihale yaptığını ispatlayana ücretsiz tatil

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Göreve geldiğini günden beri elle tutulur hiç bir projeye imza atmayan CHP-HDP ortak yapımı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminden beri İmamoğlu'nun üç kağıtlarını açığa çıkarmasıyla bilinen gazeteci Cengiz Alçayır, İmamoğlu’nu adeta yerin dibine soktu.

Tatil vaadi

Alçayır yaptığı paylaşımında, İmamoğlu’nun belediyecilik döneminde namusuyla ihale yaptığını ve Belediye Başkanlıkları döneminde temelden belediye bütçesiyle başlatıp, bitirdiği kamu projesi gösterene Bodrum’da tatil vaadinde bulundu.

Alçayır paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İmamoğlu'nun BELEDİYECİLİK ve kamu hizmetiyle alakalı herhangi bir konuda DOĞRU konuştuğunu, NAMUSLU İHALE yaptığını belgeleriyle İSPATLAYAN ilk 3 kişiye; Kırmızı daireAilesiyle birlikte 2 gece 3 gün BEDAVA BODRUM TATİLİ benden...!

İKİNCİ TATİL FIRSATI SEÇENEĞİ; CHP'li İmamoğlu'nun 5 yılı Beylikdüzü, 2 yılı da İBB olmak üzere, 7 yıl boyunca, Güney doğu okuKaynağı BELEDİYE BÜTÇESİ olma şartıyla, Sıfırdan başlayıp TEMELİNİ attığı ve BİTİRDİĞİ herhangi bir binayı, kamu projesini fotoğraflayan da TATİL HAKKINA sahiptir!