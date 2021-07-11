  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ulusalcı Kemalist Soner Yalçın'a FETÖ siperi!

İlk Baş İmamı Boynukalın'dan Ayasofya mesajı! 'Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla'

Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!

MSB paylaştı: Mehmetçik 2001'den beri...

Kırkpınar'ın favorisiydi... Ünlü güreşçi hastaneye kaldırıldı

Yanar döner Yunan bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görülmemiş 'yalakalık': M. Kemal'in...

Yunan basını Türk donanmasını yazdı: Endişeyle izleniyor

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 'Av mı avcı mı?'

Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...

'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!
Laikçilerin ilahiyatçısından skandal paylaşım!
Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı
Birleşik Arap Emirlikleri iki ülkeyle ilgili flaş kararı duyurdu
TBMM Başkanı Şentop’tan Moğolistan’a mesaj
Siyaset İmamoğlu’nun namuslu ihale yaptığını ispatlayana ücretsiz tatil
Siyaset

İmamoğlu’nun namuslu ihale yaptığını ispatlayana ücretsiz tatil

Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminden beri Ekrem İmamoğlu'nun üç kağıtlarını ifşa eden gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alçayır, İmamoğlu’nun namusuyla yaptığı bir ihaleyi ve temelinden belediye bütçesiyle bitirdiği bir kamu projesini gösterene Bodrum’da tatil vaad etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 12:01:00 - 2021-07-11 12:01:12
İmamoğlu’nun namuslu ihale yaptığını ispatlayana ücretsiz tatil

 yeniakit.com.tr 

Göreve geldiğini günden beri elle tutulur hiç bir projeye imza atmayan CHP-HDP ortak yapımı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminden beri İmamoğlu'nun üç kağıtlarını açığa çıkarmasıyla bilinen gazeteci Cengiz Alçayır, İmamoğlu’nu adeta yerin dibine soktu.

Tatil vaadi

Alçayır yaptığı paylaşımında, İmamoğlu’nun belediyecilik döneminde namusuyla ihale yaptığını ve Belediye Başkanlıkları döneminde temelden belediye bütçesiyle başlatıp, bitirdiği kamu projesi gösterene Bodrum’da tatil vaadinde bulundu.

Alçayır paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İmamoğlu'nun BELEDİYECİLİK ve kamu hizmetiyle alakalı herhangi bir konuda DOĞRU konuştuğunu, NAMUSLU İHALE yaptığını belgeleriyle İSPATLAYAN ilk 3 kişiye; Kırmızı daireAilesiyle birlikte 2 gece 3 gün BEDAVA BODRUM TATİLİ  benden...!

İKİNCİ TATİL FIRSATI SEÇENEĞİ; CHP'li İmamoğlu'nun 5 yılı Beylikdüzü, 2 yılı da İBB olmak üzere, 7 yıl boyunca, Güney doğu okuKaynağı BELEDİYE BÜTÇESİ olma şartıyla, Sıfırdan başlayıp TEMELİNİ attığı ve BİTİRDİĞİ herhangi bir binayı, kamu projesini fotoğraflayan da TATİL HAKKINA sahiptir!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay