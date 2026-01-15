İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı' talebiyle ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Çayırgan ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirterek, “2020 ya da 2021 yılında Taksim’de yürürken karşılaştım. Kendisine ‘merhaba başkanım, nasılsınız’ dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray’da oynadığımı söyledim” ifadelerini kullandı

Bu karşılaşmanın ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini anlatan Çayırgan, “Kalabalıkta sohbet ettik. Ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden biri telefon numarası verdi, ‘Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın’ dedi” şeklinde konuştu.

İBB’DE OYNAMAK İSTER MİSİN?

2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya’daki İPA tesislerinde İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı: “Sporla ilgili konuştuk. Bana ‘İBB’de oynamak ister misin’ diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim. İmamoğlu bana spor sonrası kariyer planımı sordu. Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de ‘neden olmasın’ dedim.”

OTELDE BENİ ZİYARET EDERDİ

2023 yılında Bahçelievler’deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını söyleyen Çayırgan, bu süreçte yaşananları şöyle anlattı: “O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan Özgür Çelik’ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik. 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldık. Ben Ankara’da PTT’de oynadığım için bir süre sonra İstanbul’a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun kişisel telefonuna ulaştım. Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim.”

Çayırgan, PTT’ye transferinin ardından İmamoğlu’nun Ankara ziyaretlerinde kaldığı otelde 3-4 kez ziyaret ettiğini de ifade etti.

İfadesinde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımadığını belirten Çayırgan, Mustafa Akın ile ise İmamoğlu’na ulaşamadığı zamanlarda irtibat kurması yönünde yönlendirilmesi üzerine tanıştığını, bunun dışında bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

MASAK RAPORLARI VE 50 BİN EURO

Savcılığın, MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorularına da cevap veren Çayırgan, paraların kaynağını şu sözlerle açıkladı: “2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021’den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım.”

16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise, “Bu para benim birikimlerimdir. 50 bin Euro’yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir” dedi.

KAMEROĞLU İNŞAAT’A YAPILAN TRANSFERLER

Aynı tarihlerde Kameroğlu İnşaat’a yapılan ödemelere ilişkin Çayırgan, “32 bin dolar ve 62 bin 570 TL’yi ev almak amacıyla gönderdim. Açıklamaya yazılan ‘kazanıyoruz’ ifadesi milli takım süreciyle ilgili bir sevinç ibaresidir” ifadelerini kullandı. Evin bedelinin 4 milyon 100 bin TL olduğunu ve tapunun 19 Haziran 2023’te devralındığını da kayda geçirdi.

Savcılığın, paranın neden Euro yerine dolar ve TL olarak gönderildiğine dair sorusu üzerine Çayırgan, “O dönem neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bankacının yönlendirmesiyle yapmış olabilirim. Üzerinden vakit geçtiği için detayları hatırlamıyorum” yanıtını verdi.