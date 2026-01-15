  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren… MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan Miraç Gecesi mesajı “Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti! CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon YPG'den Kürt sivillere silah zoruyla engel! “Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!
Gündem İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi
Gündem

İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun metresi olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çayırgan Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını ve sonrasındaki buluşmalarını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı' talebiyle ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Çayırgan ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilk temasının pandemi döneminde gerçekleştiğini belirterek, “2020 ya da 2021 yılında Taksim’de yürürken karşılaştım. Kendisine ‘merhaba başkanım, nasılsınız’ dedim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray’da oynadığımı söyledim” ifadelerini kullandı

Bu karşılaşmanın ardından makam ziyareti için kendisine bir iletişim numarası verildiğini anlatan Çayırgan, “Kalabalıkta sohbet ettik. Ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden biri telefon numarası verdi, ‘Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın’ dedi” şeklinde konuştu.

İBB’DE OYNAMAK İSTER MİSİN?

2022–2023 yıllarında randevu alarak Florya’daki İPA tesislerinde İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini söyleyen Çayırgan, görüşmenin içeriğini şu sözlerle anlattı: “Sporla ilgili konuştuk. Bana ‘İBB’de oynamak ister misin’ diye sordu. Alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim. İmamoğlu bana spor sonrası kariyer planımı sordu. Kariyerim bittikten sonra ne yapacağımı sordu. Herhangi bir planım olmadığını söyledim. Voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de ‘neden olmasın’ dedim.”

OTELDE BENİ ZİYARET EDERDİ

2023 yılında Bahçelievler’deki evlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını söyleyen Çayırgan, bu süreçte yaşananları şöyle anlattı: “O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan Özgür Çelik’ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Ailemi ve komşuları otele gönderdi. Daha sonra İBB tesislerine yerleştirildik. 3,5 ay boyunca belediye tesislerinde kaldık. Ben Ankara’da PTT’de oynadığım için bir süre sonra İstanbul’a döndüm. Ailemle birlikte bu süre zarfında sürekli ev aradım. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun kişisel telefonuna ulaştım. Başta telefonları açmadı. Daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Yüz yüze de ziyaret ettim.”

Çayırgan, PTT’ye transferinin ardından İmamoğlu’nun Ankara ziyaretlerinde kaldığı otelde 3-4 kez ziyaret ettiğini de ifade etti.

İfadesinde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımadığını belirten Çayırgan, Mustafa Akın ile ise İmamoğlu’na ulaşamadığı zamanlarda irtibat kurması yönünde yönlendirilmesi üzerine tanıştığını, bunun dışında bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

MASAK RAPORLARI VE 50 BİN EURO

Savcılığın, MASAK raporlarında yer alan banka hareketlerine ilişkin sorularına da cevap veren Çayırgan, paraların kaynağını şu sözlerle açıkladı: “2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmıyordum. 2021’den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirip banka hesabıma yatırdım.”  

16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin Euro için ise, “Bu para benim birikimlerimdir. 50 bin Euro’yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir” dedi.

KAMEROĞLU İNŞAAT’A YAPILAN TRANSFERLER

Aynı tarihlerde Kameroğlu İnşaat’a yapılan ödemelere ilişkin Çayırgan, “32 bin dolar ve 62 bin 570 TL’yi ev almak amacıyla gönderdim. Açıklamaya yazılan ‘kazanıyoruz’ ifadesi milli takım süreciyle ilgili bir sevinç ibaresidir” ifadelerini kullandı.   Evin bedelinin 4 milyon 100 bin TL olduğunu ve tapunun 19 Haziran 2023’te devralındığını da kayda geçirdi.  

Savcılığın, paranın neden Euro yerine dolar ve TL olarak gönderildiğine dair sorusu üzerine Çayırgan, “O dönem neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Bankacının yönlendirmesiyle yapmış olabilirim. Üzerinden vakit geçtiği için detayları hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Ekrem’in jetinden rezalet fışkırıyor
Ekrem’in jetinden rezalet fışkırıyor

Gündem

Ekrem’in jetinden rezalet fışkırıyor

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

"Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır." Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!
“Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!

Gündem

“Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!

CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon
CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon

Gündem

CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon

"Siyasal İslamcı" Ekrem’in rezil jeti!
“Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti!

Gündem

“Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti!

Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi

Gündem

Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

NE ÖNEMLİ KİŞİYMİŞ Kİ ELİN KIZINI GİDİP OTEL ODASINDA GÖRÜYOR? YANİ BU KIZ EKONOMİST Mİ? ACİLİYETİ NEYMİŞ Kİ GİDİP GÖRMEK İHTİYACI DUYUYOR? İŞLERİNİN ARASINA SIKIŞTIRIP BU KIZI GÖRME İHTİYACINI NİYE HİSSEDER? EŞİ DEĞİL, ANASI DEĞİL, BACISI DEĞİL, YENGESİ DEĞİL, TEYZESİ DEĞİL, KOMŞUSU DEĞİL, BABANNESİ DEİL, ANNANNESİ DEĞİL??? O ZAMAN NİYE??? ARINÇ EFENDİ AÇIKLASIN NİYE GÖRME İHTİYACI HİSSETMİŞ??? HİÇ BİR YAKINI DEĞİL? NİYE ACEP ARINÇ EFENDİ??? TÜRKİYE Yİ YÖNETSE NR OLURDU ACEP?? ALLAH KORUDU! ALLAHIN YARDIMI OLMASA NİCE OLUR HALİMİZ

meleknur

OTEL ODAM DA BENİ SIK SIK ZİYARET EDERDİ SÖZÜ ÇOK ŞOK! SÖZDÜR! BUNUN ALTINDAN NASIL KALKACAKLAR? KIZ ENİ DEĞİLMİŞ,UZUNU DEĞİLMİŞ? İŞLERİN BAŞINDAN AŞAN KİŞİNİN ELİN KIZINA ZAMAN AYIRACAK HİÇ VAKTİ OLMAZ??????
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23