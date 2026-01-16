İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!

Yolsuzluk Paralarından Derya Çayırgan’a

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturmasında sular durulmuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyunda İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Derya Çayırgan’ın, MASAK raporlarındaki şüpheli para trafiğini örtbas etmek için "ev almak için gönderdim" dediği Beylikdüzü’ndeki havuzlu lüks daireler havadan görüntülendi.

"Biriktirdim" Dedi, Ev Hapsini Boyladı!

İBB’deki kirli çarkın bir parçası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Çayırgan, savcılıktaki ifadesinde dudak uçuklatan mal varlığını "biriktirdiğim paralardı" diyerek savunmaya kalkıştı. Ancak bu bayat teselli mahkemeyi ikna etmeye yetmedi. Mahkeme, Çayırgan hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli tedbirlerini kararlaştırdı.

Havuzlu sitede Lüks Hayat!

İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen Çayırgan’ın "biriktirerek aldığını" iddia ettiği havuzlu sitedeki dairelerin değerine paha biçilmiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının İBB üzerinden kimlere ve hangi lüks hayatlara peşkeş çekildiği, yargı süreciyle birlikte tek tek gün yüzüne çıkıyor.

İmamoğlu’nun Derya Çayırgan’a bir daire de Anadolu yakasından aldığı iddialar arasında.