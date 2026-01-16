  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Trump itirafı! İslam dünyasının "Süper Güç" hamlesi: Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı için imzalar yakın! Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı Trump kendi sonunu hazırlıyor: İç siyasette çöküş, dış politikada kriz Moskova'dan İngiltere ve ABD'ye şok rest: "Gördüğümüz yerde vuracağız!" İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali gerçek bir senaryo! Ama bu riski bertaraf eden bir neden var Türkiye en kritik ürünü Rusya'dan almaya başladılar! Rekor düzeyde ithalat Sırtında yumurta küfesi olmayan CHP bol keseden taleplerini sıraladı! CHP, emeklilere 9 bin lira seyyanen zam talep etti DEM'in Halep provokasyonu Akit TV'de boşa düşürüldü! ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
Gündem İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!
Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!

CHP’li İBB yönetimindeki yolsuzluk kanalizasyonu patladı! Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan’ın, MASAK raporlarına takılan milyonları "biriktirip aldım" dediği lüks dairesi görüntülendi.

Yolsuzluk Paralarından Derya Çayırgan’a

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB yolsuzluk soruşturmasında sular durulmuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamuoyunda İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Derya Çayırgan’ın, MASAK raporlarındaki şüpheli para trafiğini örtbas etmek için "ev almak için gönderdim" dediği Beylikdüzü’ndeki havuzlu lüks daireler havadan görüntülendi.

"Biriktirdim" Dedi, Ev Hapsini Boyladı!

İBB’deki kirli çarkın bir parçası olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Çayırgan, savcılıktaki ifadesinde dudak uçuklatan mal varlığını "biriktirdiğim paralardı" diyerek savunmaya kalkıştı. Ancak bu bayat teselli mahkemeyi ikna etmeye yetmedi. Mahkeme, Çayırgan hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli tedbirlerini kararlaştırdı.

Havuzlu sitede Lüks Hayat!

İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen Çayırgan’ın "biriktirerek aldığını" iddia ettiği havuzlu sitedeki dairelerin değerine paha biçilmiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının İBB üzerinden kimlere ve hangi lüks hayatlara peşkeş çekildiği, yargı süreciyle birlikte tek tek gün yüzüne çıkıyor.

İmamoğlu’nun Derya Çayırgan’a bir daire de Anadolu yakasından aldığı iddialar arasında.

Derya Çayırgan kimdir? İşte Derya Çayırgan'ın kariyeri...
Derya Çayırgan kimdir? İşte Derya Çayırgan'ın kariyeri...

Yaşam

Derya Çayırgan kimdir? İşte Derya Çayırgan'ın kariyeri...

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı

İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı
İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı

Gündem

İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı

Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi?
Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi?

Gündem

Bu kadar rezillikten sonra İmamoğlu CHP'den ihraç edilecek mi?

"Adamın Hayatı Yalan!" Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na Sert Salvolar
"Adamın Hayatı Yalan!" Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na Sert Salvolar

Gündem

"Adamın Hayatı Yalan!" Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na Sert Salvolar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23