İmamoğlu'nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı


İmamoğlu'nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İmamoğlu’nun metresi Derya 3-4 kez görüştük dedi ama Kayıtlarda 870 görüşme ortaya çıktı

Siber Haber TV tarafından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Derya Çayırgan arasındaki irtibata dair çarpıcı veriler paylaştı. İddiaya göre, savcılık ifadesinde sadece "3-4 kez görüştük" diyen Çayırgan’ın, HTS kayıtlarında yüzlerce kez iletişim kurduğu saptandı.

HTS kayıtları yalanladı: Toplam 870 irtibat

Haberde yer alan detaylara göre, Derya Çayırgan ile Ekrem İmamoğlu arasında doğrudan 300 telefon görüşmesi gerçekleşti. Ayrıca İmamoğlu’nun koruması Mustafa Akın üzerinden de 570 kez irtibat kurulduğu, böylece toplam iletişim sayısının 870’e ulaştığı ileri sürüldü.

Otel ve iş merkezi buluşmaları

İddialar sadece telefon görüşmeleriyle sınırlı kalmadı. 2021 yılından 2024’ün eylül ayına kadar süregelen buluşma noktaları şu şekilde sıralandı:

  • Ankara: Marriot otelinde düzenli buluşmalar.
  • İstanbul: Balmumcu Koza İş Merkezi, Barbaros Bulvarı, The Marmara Pera Oteli (5 kez), Bakırköy ve Şişli Harbiye.

Cezaevinden önceki son görüşme

Haberde, ikilinin son olarak 6 Mart 2025 tarihinde bir araya geldiği, bu tarihin İmamoğlu’nun cezaevine girmesinden sadece 13 gün öncesine denk geldiği belirtildi. Ayrıca Derya Çayırgan hakkında "açıktan hırsızlık" ile "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlamalarıyla geçmişte 3 ayrı adli işlem yapıldığı öne sürüldü.

Soruşturmalar birleşiyor mu?

İBB soruşturması ile yasaklı madde soruşturmasını aynı dosyada buluşturabileceği iddia edilen bu gelişmelerin, yargı sürecinde nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu. Dilek İmamoğlu’nun ise tüm bu süreçte "mutlu eş" profilini korumaya çalıştığı iddialar arasında yer aldı.

