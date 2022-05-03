İmamoğlu'nun maskesini Şehit Eren Bülbül'ün annesi düşürdü: Madem üzülüyordunuz...

Terör örgütü PKK'nın açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaşmasına tepki gösterdi.

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, A Haber'e konuştu.

"Eren'in kokusuna hasret kaldım"

"Eren'in olmadığı dokuzuncu bayram. Bana dokuz bin bayram gibi geliyor." diyen Ayşe Bülbül, "Diğer evlatlarım geliyor ama Eren'im olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Eren'in kokusuna hasret kaldım. O aklıma gelince diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum"

Trabzonspor'a çağrıda bulunan Bülbül, "Eren Trabzonspor'u çok seviyordu. Trabzonspor'umuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum. Benim evladım yattığı yerde onlarla gurur duyar. İnşallah kupayı getirirlerse Eren de ben de çok mutlu olurum." dedi.

İmamoğlu'na paylaşım tepkisi

Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaşmasına tepki gösteren Ayşe Bülbül, "Madem ki benim evladımın şehit edilişine üzüldüler benim evladımın neden kendi resmini paylaşmadı? Demek ki benim evladıma üzülmedi ki onun kendi resmini paylaşmadı." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan oyuncu Rahman Başel'in görselini paylaşmıştı.

İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.