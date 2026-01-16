İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur!

  • İSTANBUL
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun lüks jet merakı ve tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla sürdüğü sefa, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz tarafından yerden yere vuruldu. "Bize ne jetten?" diyerek yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışan trolleri susturan Karagöz, "İmamoğlu bu masrafları babasının parasıyla yapmadı!" diyerek acı gerçeği bir kez daha yüzlere vurdu.

"Milletin Parasıyla Saltanat Sürüyorlar!"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, yayınladığı videoda İmamoğlu’nun jet tutkusuna ve İBB bütçesinin nerelere harcandığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karagöz, İmamoğlu’nun şahsi reklamı ve keyfi için harcanan paraların İstanbullunun cebinden çıktığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

 

"İmamoğlu’nun jetinden bize ne diyenler var. Nasıl size ne? İmamoğlu bu masrafları babasının parasıyla mı yaptı sanıyorsunuz? Kendi cebinden mi ödüyor bu milyonluk uçuşları? Hayır! Hepsi İstanbul halkının parası, hepsi belediyenin kasasından çıkıyor!"

 

"Halk Ekmek Kuyruğunda, İmamoğlu Jet Koltuğunda!"

Haberin devamında İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin halkı ihmal edip PR (reklam) çalışmalarına milyarlar akıtması eleştirildi. Karagöz, "İstanbullu metrobüs kuyruklarında çile doldururken, yürüyen merdivenler bozukken, trafik felç olmuşken beyefendi jetlerle gezmekten geri kalmıyor. Bu saltanatın faturası halka kesiliyor," diyerek tepkisini dile getirdi.

 

"İddianameler ve Yolsuzluklar Peşini Bırakmıyor!"

Özellikle sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Çayırgan’ın gözaltına alınması ve lüks rezidans tartışmalarıyla köşeye sıkışan İmamoğlu’na yönelik eleştiriler artıyor. Karagöz, videonun sonunda "Hiçbir yalan gerçeklerin üzerini örtmeye yetmez. Bu savurganlığın, bu şatafatın hesabı elbet sorulur," mesajını verdi.

