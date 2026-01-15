  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sosyal Medya İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar
İmamoğlu'nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar

İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar

İmamoğlu’nun jetinde yolculuk yapan “Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Diyen Rabia Karaca’nın savcılığa verdiği ifade sosyal medyayı uçurdu. İşte o paylaşımlardan bazıları…

"Yağmurun yağmaması Tayyip Bey'in duası ile değil, CHP'nin cenabet ettiği hava sahasından kaynaklıdır".

 

 

 

 

Derya ile Ekrem Jetin üzerinde voleybol oynuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
İmamoğlu'nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar'dan bomba bir iddia daha…

İmamoğlu'nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar'dan bomba bir iddia daha…

 

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG ağır kayıplar vererek sürüldüğü Halep’te Türkiye’yi suçlamasının ardından bu kez Türkiye’nin..
İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!
İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu öne sürülen özel jetin, sadece ulaşım için değil; Londra ve Kıbrıs hatlarında düzenlenen uyuştu..
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Rabia Karaca’nın itirafları, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin dahil olduğu iddia edilen kirli ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serd..
