İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar
İmamoğlu’nun jetinde yolculuk yapan “Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Diyen Rabia Karaca’nın savcılığa verdiği ifade sosyal medyayı uçurdu. İşte o paylaşımlardan bazıları…
"Yağmurun yağmaması Tayyip Bey'in duası ile değil, CHP'nin cenabet ettiği hava sahasından kaynaklıdır".
Derya ile Ekrem Jetin üzerinde voleybol oynuyor.
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…