0553 313 94 23

İmamoğlu’nun ‘beğendiği üsluba’ şehit ailelerinden tepki

Yargılanmasına devam edilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ‘Sayın’ dediği için pişman olmadığını ve bu sözlerden geri adım atmayacağını söylemesi, şehit ailelerinden ve gazilerden tepki gördü. Şehit aileleri ve gaziler adına konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Selahattin Demirtaş’ın üslubunu beğenenleri de kınayarak, “Hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 17:42
İmamoğlu’nun ‘beğendiği üsluba’ şehit ailelerinden tepki

 yeniakit.com.tr 

Ekrem İmamoğlu’nun ‘barışçıl’ diye övdüğü Selahattin Demirtaş, Bebek Katili Abdullah Öcalan’a “sayın” demeye devam edecek. Yargılanmasına devam edilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Teröristbaşı Öcalan'a "sayın" dediği için pişman olmadığını, bu sözlerinden geri adım atmayacağını dile getirdi. Terör örgütünü açıkça destekleyen ve siyasi temsilcileri olduğu yönünde gerek kendisinin gerekse partisi HDP’nin çok sayıda ifadesi bulunan Selahattin Demirtaş’ın duruşmada kullandığı ifadelere şehit aileleri ve gazilerden sert tepki gördü.

Şehit yakınları ve gaziler adına yeniakit.com.tr’ye açıklamada bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Selahattin Demirtaş’ın siyasi üslubunu beğenmek, teröre destek vermekle eş değerdedir.” dedi.

Selahattin Demirtaş bebek katilini anarken ‘Sayın’ diyen, heykelini dikmeye kalkışan, Türk milletine ‘sizi tükürüğümüzle boğarız’ diyecek kadar alçaklaşan bir insandır.” diyen Lokman Aylar, Selahattin Demirtaş gibilerini beğenmek, onları takdir etmek ve beraber bulunmak; bu ülkeye, bu vatana, şehitlere, gazilere ihanettir. Selahattin Demirtaş’ın sözleri bizi öfkelendirmekte, buna izin verilmesi ise bizi üzmektedir. Evlatlarımızı bizden alanların gün yüzü göremeyecek ve bir daha bu şekilde konuşamayacak şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şehit ailesinin, hiçbir gazinin içi soğumayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ı ve destekçilerini şiddetle kınadıklarını söyleyen Aylar, ılımlı tavır içinde olanlara da haklarını helal etmediklerini belirterek, “Bu ülke bu alçaklara kalmamıştır, kalmayacaktır. Bunların derdi Kürt meselesi falan değil, bunların derdi ülkeyi karıştırmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölüp parçalamaktır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Selahattin Demirtaş’ı da, onun gibileri de, ona ve onlara destek verenleri de şiddetle kınıyor, nefret duygularımızı ifade ediyoruz. Özellikle destek verenlere de hakkımızı helal etmiyoruz.” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

İstanbul seçimlerine yapılan itirazlar sonuçlanmadan mazbata verilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın çizgisinde yürüttüğü siyaset ve teröristbaşı için "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" gibi skandal sözleri daha dün gibi hatırlanırken Ekrem İmamoğlu, Demirtaş için "Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı." ifadesini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri CHP seçmeni bile rahatsız etmiş ve tepki gösterilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:42
  1. İstanbul
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Abdullah Öcalan
  4. HDP
  5. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
  6. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile ilk kez bir araya geldi
    1. Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir..
    2. Polatlı'da bir asker şehit oldu
    3. Kırmızı devler okul ziyaretinde
    4. Bandırma’nın en hızlıları belli oldu
    5. Atatürk Üniversitesi; Yanıkdere..
    6. Yayla yolları ulaşıma açılıyor
    7. Jandarmayı şaşkına çeviren olay
    8. Burhaniye Meslek Yüksekokulunda kısır..
    9. Kara Kuvvetleri'ndeki "ankesör"..
    10. Hayat bilgisi dersinde 7 bölge 7..
    11. Kırşehir'de şampiyonluk hazırlıkları
    12. Ülkede ibadethaneler tehlike altında!..
    13. Kağıthane'de çöken bina
    14. Vatan Yahut Silistre, Arkası Yarın..
    15. Malatya’da işsiz sayısı 47 bin 810
    16. Saadet Partisi Genel Başkanı..
    17. Sri Lanka'da polis ile bir grup..
    18. DİSK heyetinden Kılıçdaroğlu'na..
    19. Hüyük’te çiftçiler yağmur duasına çıktı
    20. Trump’dan OPEC’e fiyatları düşürme..
    21. Kocaman: “Uzun zamandır Galatasaray’a..
    22. TİKA'nın Arnavutluk'ta eğitime desteği..
    23. Çimento yüklü tır devrildi sınır..
    24. Öğrencilere Düzce Üniversitesi’nin..
    25. Kamyondan akü hırsızlığına tutuklama
    26. Özçekim yaparken 11 yaşındaki..
    27. 'Ekmek' dediler, ekmeğe göz diktiler!..
    28. AK Parti’den Başkan Kadir Bozkurt’a..
    29. İznik’te Eşrefoğlu Rumî’yi anma..
    30. Başkent ticaret liderlerinden..
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı