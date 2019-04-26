İmamoğlu’nun ‘beğendiği üsluba’ şehit ailelerinden tepki

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Ekrem İmamoğlu’nun ‘barışçıl’ diye övdüğü Selahattin Demirtaş, Bebek Katili Abdullah Öcalan’a “sayın” demeye devam edecek. Yargılanmasına devam edilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Teröristbaşı Öcalan'a "sayın" dediği için pişman olmadığını, bu sözlerinden geri adım atmayacağını dile getirdi. Terör örgütünü açıkça destekleyen ve siyasi temsilcileri olduğu yönünde gerek kendisinin gerekse partisi HDP’nin çok sayıda ifadesi bulunan Selahattin Demirtaş’ın duruşmada kullandığı ifadelere şehit aileleri ve gazilerden sert tepki gördü.

Şehit yakınları ve gaziler adına yeniakit.com.tr’ye açıklamada bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Selahattin Demirtaş’ın siyasi üslubunu beğenmek, teröre destek vermekle eş değerdedir.” dedi.

“Selahattin Demirtaş bebek katilini anarken ‘Sayın’ diyen, heykelini dikmeye kalkışan, Türk milletine ‘sizi tükürüğümüzle boğarız’ diyecek kadar alçaklaşan bir insandır.” diyen Lokman Aylar, “Selahattin Demirtaş gibilerini beğenmek, onları takdir etmek ve beraber bulunmak; bu ülkeye, bu vatana, şehitlere, gazilere ihanettir. Selahattin Demirtaş’ın sözleri bizi öfkelendirmekte, buna izin verilmesi ise bizi üzmektedir. Evlatlarımızı bizden alanların gün yüzü göremeyecek ve bir daha bu şekilde konuşamayacak şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şehit ailesinin, hiçbir gazinin içi soğumayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ı ve destekçilerini şiddetle kınadıklarını söyleyen Aylar, ılımlı tavır içinde olanlara da haklarını helal etmediklerini belirterek, “Bu ülke bu alçaklara kalmamıştır, kalmayacaktır. Bunların derdi Kürt meselesi falan değil, bunların derdi ülkeyi karıştırmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölüp parçalamaktır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Selahattin Demirtaş’ı da, onun gibileri de, ona ve onlara destek verenleri de şiddetle kınıyor, nefret duygularımızı ifade ediyoruz. Özellikle destek verenlere de hakkımızı helal etmiyoruz.” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

İstanbul seçimlerine yapılan itirazlar sonuçlanmadan mazbata verilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın çizgisinde yürüttüğü siyaset ve teröristbaşı için "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" gibi skandal sözleri daha dün gibi hatırlanırken Ekrem İmamoğlu, Demirtaş için "Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı." ifadesini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri CHP seçmeni bile rahatsız etmiş ve tepki gösterilmişti.