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İmamoğlu'nun ardından türeyen değnekçilere operasyon

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İSPARK otoparklarını mesken tutan değnekçilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişinin yakalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:14
İmamoğlu'nun ardından türeyen değnekçilere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saat 20.00 ile 23.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi.

İSPARK tarafından kullanılan bazı açık otoparkların görevlilerin ayrılmasından sonra "Değnekçi" olarak adlandırılan kişiler tarafından korsan olarak işletildiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan operasyonda 152'si İSPARK'ı otoparkı ve otopark olarak kullanılan 161 alan denetlendi.

Yapılan denetimlerde aracını park etmek isteyen kişilerden "Abi para vermezsen arabanı çizerler, lastiğini patlatırlar" gibi tehditlerle para tahsil ettikleri öğrenilen 25 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Baskınlarda en çok gözaltının Bakırköy'de olduğu öğrenildi. Bakırköy'de 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:14
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. İSPARK

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