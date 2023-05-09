İmamoğlu'nun adamları çuvallarla taş taşımış!

Erzurum'da son yüzyılın en büyük provokasyonlarından biri yaşandı. Türkiye'nin önündeki en kritik seçimlerden birine gidilirken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet büyük bir oyuna imza attı.

İmamoğlu'nun miting yapmasına izin olmadığı halde alana zorla girmesi, bölgedeki vatandaşların tepkisine neden olurken, birden ortalık karıştı. Sosyal medyada, "AKP'li ve MHP'liler ellerindeki taşlarla CHP'lilere saldırdı. Çocuklar da yaralandı" yalanıyla servis edilen görüntüler birden hızla yayıldı.

FETÖ'cü hesaplar da söz konusu görüntüleri aynı ifadelerle yaymaya başladı.

Ancak olay yerine taş getirenlerin CHP'li, FETÖ'cü ve PKK'lı olduğu ifade edildi. Sosyal medyada yayılan yeni görüntülerde, olay yerine CHP'lilerin çuvallarla taş taşıdığı ileri sürüldü.

O görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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