İmamoğlu'nu hatırlatıp davaya sahip çıkmayanları eleştirdi: Bizimkiler cebine sadık

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kötü sınav vermeye devam ediyor. İstanbul'da ulaşımı içinden çıkılmaz bir hale sokan İmamoğlu yönetimi, bu tavrıyla tepki çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya İmamoğlu yönetimine karşı gösterilen tepkisizlik de eleştiri konusu oldu. Salatalığın fiyatı arttığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterildiğini söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'daki ulaşımın içler acısı haline rağmen İmamoğlu'na tepki gösterilmemesini eleştirdi. Kullanıcı, "Solcular liderlerine sadık bizimkiler de cebine sadık cep boşalınca Reisi bile gözleri görmez. Bu mu dava" diyerek tepkisini gösterdi.