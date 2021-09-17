İmamoğlu’ndan zaten bu beklenirdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlı zabıta ekiplerinin, 250 STK’nın katılımıyla oluşturulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından LGBTİ sapkınlarının faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için başlattıkları imza kampanyasını engelleme çalışmalarına tepkiler dinmek bilmiyor. Akit’e konuşan STK temsilcileri ve yazarlar, mülki idare onayıyla yurt genelinde eş zamanlı başlatılan ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Sapkınlığa dur de’ imza kampanyasına hiçbir ilde müdahale edilmezken, yalnızca personeline LGBTİ dersi vererek eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran İmamoğlu’nun itiraz etmesinin, şaşılacak bir durum olmadığını söyledi.

Ekrem’in tavrına şaşırmadık

Araştırmacı Yazar Fehmi Demirbağ, şunları dile getirdi: “Bir taraftan aile ve çocukları hedef alan eşcinselleştirme operasyonları tam gaz sürerken, diğer taraftan buna şerh düşen ya da itiraz eden bizim gibi Aile Meclisi oluşumları ne yazık ki muazzam bir mobingle karşı karşıya kalıyor. Protestolarımızı yapamıyoruz. İtirazlarımız engelleniyor. İBB’nin şehir meydanlarında ana arterlerdeki itirazlarımıza tavır koyup zabıtalar vasıtasıyla taciz etmesi şaşılacak bir durum değil. Biz bunların geçen senelerde toplumsal cinsiyet kavramının nasıl desteklendiğini, ‘Onur Haftası’na denk düşen süreçte sokakları pespaye ve pedofilik pankartlarla ve bayrak görünümlü paçavralarla nasıl süslendiğini gördük. Eşcinseller de kendi sapkın davalarına bilimsel ve dinsel bir kılıf uydurarak baskı ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta dinsel tabirler kullanarak ‘Tanrı bizi böyle yarattı’ diyorlar. Bu açıklamalarla bir kabulleniş bekleniyor. Bu sapkınlığa itiraz ettiğinizde ise homofobiklikle yaftalanıyorsunuz, nefret suçuyla suçlanıyorsunuz. İtirazlarınız hiçbir şekilde kabul görmüyor. Aile ve insanlık muazzam bir LGBTİ faşizmiyle karşı karşıya. İnsanların bütün değerleri zapturapt altına alınmış durumda. Ama biz direneceğiz. Çocuklarımızı, ailemizi, insanlığı savunacağız.”

Biz de cami önlerinde toplarız

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik de şunları dile getirdi: “Ekrem İmamoğlu’na bağlı zabıtalar tarafından, İstanbul’da Üsküdar Mihrimah Camii önü, Eyüpsultan Meydanı, Ümraniye Kapalı Cadde ve Fatih Camii avlusunda kurulan ve LGBTİ sapkınlarının faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için imza toplayan stantlarımıza müdahale edilmesini Türk toplumuna havale ediyoruz. İBB ekiplerinin müdahalesi, LGBTİ kod adıyla ailemize karşı düzenlenmiş şeytani operasyona destek anlamı taşıyor. İBB zabıtaları standımıza izin vermeseler de biz cami önlerinde imza toplamaya, açıklama yapmaya devam edeceğiz. Aileyi korumak devleti korumaktır. Aileyi korumazsak devlette gider. Sapkın beraberlikler bir milli güvenlik sorunudur. İnsanlığa karşı aileye karşı açılmış bir savaştır. İBB personeline ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dayatmasında bulunarak, eşcinsel sapkınlığın hamiliğine soyunan İmamoğlu, ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Sapkınlığa dur de’ imza kampanyasına zabıtalar eliyle müdahale ederek bu desteğini yinelemiştir.”

