  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu'ndan büyük vurdumduymazlık: Problem gözükmüyor
Gündem

İmamoğlu'ndan büyük vurdumduymazlık: Problem gözükmüyor

İstanbul'da barajların doluluk oranları alarm verirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurdumduymazlığı ve işbilmezliği vatandaşları isyan ettirdi. Barajların doluluk oranları hakkında konuşan İmamoğlu, "Şu an için İstanbul’u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için acil alarmımız yok" diyerek tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:21:00 -
İmamoğlu'ndan büyük vurdumduymazlık: Problem gözükmüyor

Kış aylarının başlamasına rağmen az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalıyor.

Barajlar alarm verirken İmamoğlu halen sakin

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 21,53 seviyelerinde seyrediyor. 18 aylık yönetimini değerlendirdiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un susuzluk sorununa ilişkin "Şu an için İstanbul'u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için acil alarmımız yok" dedi.

Barajların doluluk oranları ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 20,79

Pabuçdere barajı: yüzde 6,53

Sazlıdere barajı: yüzde 5,44

Büyükçekmece barajı: yüzde 17,27

Alibey barajı: yüzde 30,58

Terkos barajı: yüzde 22,96

Kazandere barajı: yüzde 3,32

Elmalı barajı: yüzde 24,23

Darlık barajı: yüzde 50,06

Istrancalar barajı: yüzde 25,55

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Büyük keşfi açıkladılar, milli proje büyüyor! ‘Yeni fetih’
Teknoloji

Büyük keşfi açıkladılar, milli proje büyüyor! ‘Yeni fetih’

Uzaydaki gelişmeleri değerlendiren Türk Astronomi Derneği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay