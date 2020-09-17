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Siyaset İmamoğlu’ndan akılalmaz ‘mezarlık’ kararı! Onca boş alan varken…
Siyaset

İmamoğlu’ndan akılalmaz ‘mezarlık’ kararı! Onca boş alan varken…

CHP’nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri’deki bir mezarlığı, deprem toplanma alanı ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:11:00 -
İmamoğlu’ndan akılalmaz ‘mezarlık’ kararı! Onca boş alan varken…

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza attı.

Fazilet durağı yalanı ve temel atmama töreni skandalları hala hafızalardaki yerini korurken, şimdi de deprem toplanma alanı olarak Silivri'deki Selimpaşa Mezarlığı'nı belirledi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, İstanbul’da olabilecek bir depreminde 39 ilçede toplanma ve geçici barınma alanlarını tespit etti.

Konuya yönelik İBB Meclis Başkanlığı'na önerge sunan ve kısa bir açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, boş araziler olmasına karşın vatandaşları mezarlılarda toplanmasına sebebiyet vermenin hiçbir sosyolojik ve psikolojik gerekçe ile açıklanamayacağını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun “Deprem, İstanbul’un en önemli önceliği” açıklamasına karşın geçtiğimiz yıl İBB’nin deprem riskine karşı yüzde 65 düşürülmüştü.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığından kısılan 671 milyon 289 bin liranın nerelerde kullanıldığı, bu bütçenin neden kısıldığı ise muamma.

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Yorumlar

Nur

Adamlarda kafa basmıyor bunlara oy verenler izleyin bakın oy verdiğiniz partnizin potansiyeli 
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Fatih

Cok dogru bir karar.Imamoglunu tebrik ediyorum.
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