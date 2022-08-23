İmamoğlu'na seçimleri kazandıran isimden 6'lı masa tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında yaptığı kampanya ile kısa sürede gözleri üzerine çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefet partilerine yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi.

İmamoğlu'nun ajansından tepki

Son olarak dün 6. kez toplanan masa liderlerinin adayı yine belirleyememesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan tepki geldi.

İmamoğlu'na yakınlığı ile de bilinen Özkan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, bir an önce adayın belirlenip, seçim kampanyalarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Kitlelerin desteğini alacak parti hala yok"

Özkan, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı: "İktidardan kopan seçmen kitlelerinin desteğini alarak güç dengesini bariz biçimde sarsacak bir muhalefet partisi hâlâ yok.

"6'lı masanın çözümleri hala netleşmedi"

Elbette bu durumun pek çok nedeni var. Örneğin muhalefet partilerinin ortak çözüm önerileri hâlâ netleşmedi. Örneğin hangi partilerin seçimlere birlikte, hangilerinin ayrı gireceği kararı hâlâ verilmedi. Ve örneğin en azından Altılı Masa'nın ortak bir adayının olup olmayacağı bile belirsiz.

"Artık aday ilan edilmeli"

Muhalefet partilerinin artık detayları tamamlayıp hızla aday ilanına geçmesi şart. Çünkü aday yoksa ortada kampanya yoktur. Muhalefetin daha fazla gecikmesi iktidar bileşenlerinin işine yarar. Kampanyaya bir an önce başlanabilirse vaatlerin etkisini araştırmaya, hataları düzeltmeye, adayın performansını yükseltmeye ve seçmeni mobilize etmeye zaman kalır."