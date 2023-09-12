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Siyaset İmamoğlu'na koltuğu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu İstanbul'u işaret etti!
Siyaset

İmamoğlu'na koltuğu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu İstanbul'u işaret etti!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 20:50:00 -
İmamoğlu'na koltuğu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu İstanbul'u işaret etti!

CHP genel başkanlık koltuğunu kaptırmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, her gün yanan metrobüslerin, yürüyemeyen merdivenlerin, arızalı otobüslerin meydana geldiği İstanbul'da başarılı olduğunu iddia ederek, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs'taki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeniden CHP genel başkanlığına göz kırparak, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, son günlerde yaptığı açıklamalarla genel başkanlığa aday olacağı konuşulan İmamoğlu'na rota çizdi.

Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu adayımızdır

CHP'nin İBB adayının İmamoğlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır" dedi.

"Kimseye kırgın değilim"

Sözcü'den İpek Özbey' konuşan CHP lideri, "Kimseye de özel bir kırgınlığım yok. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yılgınlık bizim kitabımızda yazmaz" diye konuştu.
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