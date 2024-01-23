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Siyaset İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu! Özgür Özel fena rezil oldu
Siyaset

İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu! Özgür Özel fena rezil oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-23 09:32:00 -
İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu! Özgür Özel fena rezil oldu

İlk günden bu yana liderliği tartışma konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Özel'in Kılıçdaroğlu'na yerel seçimler için partisi adına sahaya inmesini önerdiği, Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Genel seçim yenilgisinin ardından partisinin kurultayında da eski sağ kolu Özgür Özel tarafından da yenilerek genel başkanlık koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler yaklaşırken siyasetten uzak durmuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldiği belirtildi.

Özel, dün CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç’in 8'inci ölüm yıldönümü için düzenlenen anma töreninden sonra Ankara’ya döndü ve Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Özel, törendeki konuşmasında "‘Kemal Bey’e vefalı olun’ diyorlar. Bir önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur" dedi. Bu açıklamanın ardından Özel, Tunceli ziyareti sonrası dönüşte Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde buluştu.
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Reddedildi

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde baş başa yenen yemekte yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. 19.40’ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü.

Kulislerde yeni yönetimin Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtildi.

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Yorumlar

Yenilmişte yenilmiş

Şimdi özgür olmayan özel de yenileceğini fark edince, devamlı yenilen bay kemale dilenmiş. Masal bitti.
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