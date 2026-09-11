İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi

Tutuklandıktan sonra görevden alınan eski İBB Başkanı ve suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu, Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında 'siyasi yasak' uygulandı.

İSTİNAF NE DİYECEK?

İmamoğlu'na yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması, istinaf mahkemesinin vereceği kararı doğrudan belirleyici kılıyor. İstinaf mahkemesinin kararı bozmaması ya da ceza oranında bir indirime gitmemesi halinde, İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' hükmü kesinleşmiş olacak. Hukuki prosedür gereği, verilen cezanın 5 yıl sınırının altında kalması nedeniyle kararın bir üst merci olan Yargıtay'a taşınması da mümkün olmayacak.

İMAMOĞLU'NDAN KOMİK AÇIKLAMA

Mahkeme salonunda karara tepki gösteren İmamoğlu, "Benim adıma mahkemede karar verecek kimse yoktu. Hiçbir atanan hakim karar veremez. Hakimler benim için yok hükmündedir" dedi. İmamoğlu'nun sözleri, "Hamasetten başka iş bilmiyor, kendini savunmaktan aciz, anca edebiyat yapıyor" yorumlarına neden oldu.

Ayrıntılar gelecek...