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Dünya Kanada ve Ukrayna’dan 100 yıllık ortaklık adımı
Dünya

Kanada ve Ukrayna’dan 100 yıllık ortaklık adımı

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Kanada ve Ukrayna’dan 100 yıllık ortaklık adımı

Kanada ile Ukrayna, mevcut savaş döneminin ötesine uzanacak kapsamlı işbirliği için “100 yıllık ortaklık” bildirisine imza attı. Taraflar; savunmadan enerjiye, ticaretten yeniden inşaya kadar birçok alandaki yol haritasını ilerleyen haftalarda resmileştirecek.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlenen törende iki ülke arasındaki uzun vadeli ortaklığın temelini oluşturan bildiriyi imzaladı.

Törenin ardından konuşan Carney, anlaşmanın yalnızca Ukrayna’daki savaş dönemini kapsamadığını belirterek iki ülke ilişkilerinin gelecek yüzyıla taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI GENİŞLETİLECEK

Kanada ve Ukrayna’nın savunma, ticaret, yatırım, enerji, teknoloji ve yeniden inşa alanlarında uzun süreli işbirliği çerçevesi oluşturacağını açıklayan Carney, ayrıntıların gelecek haftalarda resmî hale getirileceğini bildirdi.

Carney ayrıca Calgary’nin Ukrayna ile güçlü bağlarına dikkati çekti. Calgary’nin de bulunduğu Alberta eyaletinde Ukrayna kökenli 350 binden fazla Kanadalının yaşadığını ifade etti.

KANADA’DAN MİLYONLARCA İHA ÜRETME PLANI

Kanada’nın son 70 yılın en kapsamlı savunma hamlesini başlattığını belirten Carney, insansız hava araçlarının bu süreçte merkezi rol üstleneceğini kaydetti.

Kanada Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yaklaşık 2 bin İHA bulunduğunu aktaran Carney, “Önümüzdeki yıllarda milyonlarcasına daha ihtiyacımız olacak.” dedi.

Yerli üretimi artırmak amacıyla yılın başında Savunma İHA Girişimi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Carney, iki yıl içinde milyonlarca İHA üretebilecek kapasiteye ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

400 TEDARİKÇİ TEK PAZARDA BULUŞACAK

Kanada hükümeti, savunma sanayisindeki üretim sürecini hızlandırmak amacıyla askerî birliklerle yaklaşık 400 yerli tedarikçiyi doğrudan buluşturacak ulusal bir İHA pazar yeri de oluşturdu.

Yeni sistemle Kanada’nın savunma ihtiyaçlarının yerli şirketlerden karşılanması ve İHA üretim kapasitesinin kısa sürede büyütülmesi hedefleniyor.

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