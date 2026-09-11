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Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Fenerbahçe'de istifa depremi yaşanıyor.

#1
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Ersun Yanal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ise Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren teknik direktör Ersun Yanal, SMEX Sports You Tube kanalında İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

#3
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

İsmail Kartal'ın tribünlerden şişe atıldığı için istifa etmesini yorumlayan Ersun Yanal şunları söyledi:

#4
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

“İsmail Hoca'nın Beşiktaş maçı sonrasından bu maça gelinceye kadarki ruh halinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum. Maçın sonucu ne olursa olsun ben bu sonucu bekliyordum. 'İlaç alıyorum' diyorsan o zaman bu işi yapmayacaksın. Ben de futbolun içinde yaşadım ve birçok sonuca birçok nedene katlandım. Ben Galatasaray derbisinden bir gece önce anjiyo oldum ve 6 stent takıldı bana. Biz bu hayatın gerçekleriyle yaşıyoruz. Ve ben ertesi gün maça çıktım, derbiye çıktım. Hepimiz bu stresle ve bu stresin bize yüklediği sonuçlarla yaşıyoruz. Hepimizin başına farklı şekilde, farklı nedenlerle bir çok şey geliyor. O yüzden İsmail Hoca'nın o bulunduğu noktadaki eleştirilere maruz kalması, fiziksel temasa uğraması çok normal. Türkiye'de bu çok normal. Türkiye'de bunu herkese yapıyorlar. Koskoca bir camianın, Fenerbahçe gibi hakikaten stresle yüklü ve bu stresi yönetmekle ilgili, sıkıntılı bir sürecin içinde bulunmakla ilgili alınan kararların arkasında durmak gerekiyor. Buna dayanmak gerekiyor. Böyle bir takımın arkasında dayanıp duramazsanız, o zaman takıma ve sürece zarar vermiş olursunuz.”

#5
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Ersun Yanal, "Fenerbahçe'yi son şampiyon yapan bir teknik adam olarak görev almayı düşünür müsünüz?" sorusu üzerine "Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı olduğu her alanda biz her zaman hiçbir mazereti kabul etmeden göreve soyunduk. Ben Fenerbahçe 17. sıradayken geldim. Hiç problem değil. Ama bugün Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var ve Aziz Yıldırım teknik direktör açıkladıktan sonra onun arkasında duracak eylem ve söylemleri iddialı bir şekilde dile getiriyor. Bu bence doğru bir söylem, doğru bir duruş. Artı biz Aziz Bey ile birlikte Fenerbahçe'ye yarar değil, zarar veririz. En azından bunu bilen bir kişi olarak Fenerbahçe'nin yoluna Aziz Bey'in tercihleriyle devam etmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Onun deneyimi var, uzun yıllardır bu işi yapıyor." yanıtını verdi.

#6
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Yanal "Mevcut yönetimle birlikte çalışma ihtimalinizin pek olmadığını anladım. Doğru mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

#7
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

“Ben Fenerbahçe için her şeyi her şekilde karşılarım, hiç problem değil ama biz şu anda bu yapıyla, bu organizasyonla ve şu noktadan sonra Fenerbahçe'ye zarar verecek bir eylemde olmayız. Olmamalıyız zaten. Ne ben ne de yönetim ve Aziz Bey, biz bir araya gelirsek Fenerbahçe'ye zarar veririz, olmaz.”

#8
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediklerini ve takımın başında olduğunu açıklamasına rağmen tecrübeli teknik adamın bundan sonra futbolcular üzerindeki etkisinin azalacağını savunan Ersun Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkanın yaptığı açıklama top çevirme yeridir. Zekice bir hamle ve başkan çok zeki bir adam zaten. Hem taraftarının hem de camiasının ayarını yapmıştır. Ve şu andan itibaren de Fenerbahçe yeni bir sürece girmiştir. Fenerbahçe bu süreçte çalışacağı hocasını acil seçmeli, takımın başına getirmeli. Ve acilen oyun formatını, oynayacağı oyunu, yapacağı mücadeleyi, Şampiyonlar Ligi'ni, ligi tanıyan ve bilen... Başkan ve yönetim bu konuda tecrübeli oldukları için hızlıca hareket edeceklerdir. Ben İsmail Kartal döneminin kapandığını düşünüyorum ve kapanmalı da bu saatten sonra. Eğer devam ettiğini düşünürsek oyuncu, İsmail Kartal'ın etkisini hissetmeyecektir. Böyle bir problemi çok ciddi şekilde yaşayacaktır. Bunu başkan da çok iyi biliyor. İsmail Hoca zaten çok iyi biliyor. İsmail Hoca şimdi rahatlamış, kuş gibi evde oturmuş ayaklarını uzatıyordur.”

#9
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktör seçeceğini ve bunun İsmail Kartal olmayacağını iddia eden Ersun Yanal "Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi; kendi planlarına, programlarına ve tarzlarına uygun en iyi ismi seçeceğine inanıyorum. Ve bunu da çok kısa bir zamanda yapacaklar ve bu İsmail Kartal olmayacak, net!" diye konuştu.

#10
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Kendisinin Fenerbahçe'de görev almasının mümkün olmadığını dile getiren tecrübeli hoca "Bu ben de olmamalıyım çünkü ben anlaşamam, onlar da benle anlaşamaz.

#11
Foto - Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

Keşke öyle bir şey olsa da hemen yardım etsek hiçbir karşılık olmadan ama olmayacak. Bunu Aziz Bey de söylüyor zaten, problem yok." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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