Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri...

“İsmail Hoca'nın Beşiktaş maçı sonrasından bu maça gelinceye kadarki ruh halinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum. Maçın sonucu ne olursa olsun ben bu sonucu bekliyordum. 'İlaç alıyorum' diyorsan o zaman bu işi yapmayacaksın. Ben de futbolun içinde yaşadım ve birçok sonuca birçok nedene katlandım. Ben Galatasaray derbisinden bir gece önce anjiyo oldum ve 6 stent takıldı bana. Biz bu hayatın gerçekleriyle yaşıyoruz. Ve ben ertesi gün maça çıktım, derbiye çıktım. Hepimiz bu stresle ve bu stresin bize yüklediği sonuçlarla yaşıyoruz. Hepimizin başına farklı şekilde, farklı nedenlerle bir çok şey geliyor. O yüzden İsmail Hoca'nın o bulunduğu noktadaki eleştirilere maruz kalması, fiziksel temasa uğraması çok normal. Türkiye'de bu çok normal. Türkiye'de bunu herkese yapıyorlar. Koskoca bir camianın, Fenerbahçe gibi hakikaten stresle yüklü ve bu stresi yönetmekle ilgili, sıkıntılı bir sürecin içinde bulunmakla ilgili alınan kararların arkasında durmak gerekiyor. Buna dayanmak gerekiyor. Böyle bir takımın arkasında dayanıp duramazsanız, o zaman takıma ve sürece zarar vermiş olursunuz.”