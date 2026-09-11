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Gündem Tarih belli oldu: İstanbul’a bereket yağacak
Gündem

Tarih belli oldu: İstanbul’a bereket yağacak

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Tarih belli oldu: İstanbul’a bereket yağacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 13 Eylül Pazar günü yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

İstanbul’da bugün ve yarın (12 Eylül Cumartesi) yağış beklenmiyor. Çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyredeceği kentteki bir haftalık hava durumu şöyle:

11 Eylül Cuma: En yüksek 29 derece, parçalı bulutlu

12 Eylül Cumartesi: En yüksek 30 derece, az bulutlu

13 Eylül Pazar: En yüksek 27 derece, 1 ila 3 kilo yağış

14 Eylül Pazartesi: En yüksek 25 derece, 5 ila 15 kilo yağış

15 Eylül Salı: En yüksek 26 derece, parçalı bulutlu

16 Eylül Çarşamba: En yüksek 26 derece, 2 ila 5 kilo yağış

17 Eylül Perşembe: En yüksek 26 derece, parçalı bulutlu

 

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