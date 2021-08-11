İmamoğlu'na boğazını düğümlendiren zor soru

Gazeteci Cüneyt Özdemir, konuk ettiği CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir takipçisinin sorusunu yöneltince ilginç anlar yaşandı.

Özdemir, "Cengiz Alaçayır diyor ki İETT'ye tanesi 2,89'dan maske aldığında onlar nitelikli maske diyerek hikaye uydurmuştu. Yine İETT'ye maske satın aldı ama tanesi bu kez 26 kuruşa sordu. Sorum şu diyor, bu sefer niteliksiz maske mi aldı? diyor." sorusunu İmamoğlu'na yöneltti.

İmamoğlu cevap veremedi

İmamoğlu, "Yetersiz bir soru onun için muhatap alıncak bir soru değil, biz size bilgi ve belgeleri yollarız. İnanın muhatap alınacak bir soru değil." dedi.

Bunun üzerine Özdemir, "İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Cevaplamak zorunda değilsiniz. Sosyal medyaya böyle yansıdığı için bir algı oluşmuş." dedi.

Tekrar söz alan İmamoğlu, "Algıyı oluşturan bir vatandaş olduğu için cevap vermiyorum. Yoksa bir toplu iğnenin bile hesabını veririm." diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.