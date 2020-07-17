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Ekonomi

İmamoğlu yönetimi suya % 35 zam istedi meclisten % 12.6 çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:58:00 -
İmamoğlu yönetimi suya % 35 zam istedi meclisten % 12.6 çıktı

Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, İSKİ’nin “Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği” ve “2020 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri” teklifi konuşuldu. İSKİ’nin İstanbul’da suya yapılmasını istediği yüzde 35’lik zam, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Yüzde 35 yerine Türkiye’de ortalama enflasyon değeri baz alınarak yüzde 12,6’lık zam teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Seçim dönemi “İstanbullunun pahalı su kullandığını” söyleyen  İmamoğlu yönetimi, geçtiğimiz Aralık ayında suya zam yapmak istemiş ancak Belediye Meclisi’ndeki AK Parti ve MHP’lilerin karşı oylarıyla zam kararı reddedilmişti. Bunun üzerine İmamoğlu, 7 yıldır sürekli yenilenen “mahalle statüsüne geçen köylerin indirimli su kullanmasına imkan tanıyan” yönetmeliği iptal etmiş ve vatandaşın 1 liraya aldığı suyun fiyatını 4 liraya çıkarmıştı.

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