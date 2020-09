İmamoğlu yapamayınca bakanlık devreye girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’na ilişkin, “Bu metro hattını da, yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla üzerimize aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 18 ay da bir metro hattı için rekor sayılacak bir süre. İnşallah hedefimiz burayı 18 ayda tamamlamak” dedi. Karaismailoğlu, yapımı süren Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda incelemelerde bulundu. Türkiye’nin her yanında özverili çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, ülke genelindeki 3 bine yakın şantiyede hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

“KMO’nun 5. kesimi 19 Eylül'de tamamlanacak”

Karaismailoğlu, 19 Eylül’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) 5. kesimini tamamlayacaklarını belirterek, 400 kilometrelik aksın İzmit bölgesinin trafiğini rahatlatacağını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6. kesimini de inşallah 21 Aralık olarak hedefledik, onu da hizmete açacağız. Bütün bu çalışmalarda olduğu gibi, Türkiye’mizin her bir noktasındaki çalışmadan İstanbul da istifade ediyor. İstanbul’da da çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle metro alanında İstanbul’da devam eden çok önemli yatırımlarımız var. Şu an içinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent-Kayaşehir Hattı’mız, İstanbul’da yaptığımız yatırımlardan sadece bir tanesi. Mevcut hattımız 6,5 kilometre uzunluğunda. 4 tane istasyon bulunuyor hat üzerinde. Metrokent’ten başlıyor, Onurkent, içinde bulunduğumuz şehir hastanesinin olduğu istasyon, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyondan teşekkül. İnşallah bu hat bittiğinde hem Çam ve Sakura Hastanesi’ne vatandaşlarımızın ulaşımı çok kolaylaşacak hem de İstanbul’daki bir metro ağının önemli bir kesimini tamamlamış olacağız. Bu hattın bitimiyle beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir’deki vatandaşlarımızın havalimanı ulaşımını da sağlamış olacağız. İnşallah bizim şu an yapımı devam eden Halkalı-Havalimanı Hattı’mız da tamamlandığında bu bölgede yaşayan halkımızın hem hastaneye ulaşımı hem de havalimanına ulaşımı sağlanmış olacak.”

“2. TBM makinesinin de montajı tamamlandı”

Karaismailoğlu, Marmaray’ı da bakanlık olarak tamamladıklarını ifade ederek, Marmaray’ın Halkalı’daki bitimiyle birlikte İstanbul Havalimanı bağlantısını da tamamlayacaklarını söyledi. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe bağlantısının Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı ile bağlantılı olacağını yineleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Malumunuz daha önce burada bir tören yapmıştık. Yine bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için vatandaşlarımızın hastaneye bir an önce ulaşması için bir ay gibi kısa bir sürede hastanemizin kara yolu bağlantısını sağlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Yine bu metro hattını da, yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla üzerimize aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 18 ay da bir metro hattı için rekor sayılacak bir süre. İnşallah hedefimiz burayı 18 ayda tamamlamak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nisan ayının sonunda çıkmıştı. Biz de mayıs ayı sonu gibi burayı devraldık. Devraldığımızda yüzde 8’ler düzeyindeydi. Zaten bir yıldır da hiçbir çalışma yoktu. İnşallah büyük bir özveriyle ilerliyoruz. Şu anda bir tane tünel açma makinesi (TBM) çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bugün de ziyaretlerini yaptık. Burada 2. TBM makinesinin de montajı tamamlandı. Bir hafta içerisinde 2. TBM makinesi de başlayacak.”

“En büyük sevincimiz vatandaşın mutluluğu"

Adil Karaismailoğlu, 6,5 kilometrelik hattı İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirterek, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin dünyanın en modern hastanelerinden biri olduğunu ve metro bağlantısının büyük önem taşıdığını kaydetti. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Vatana millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşımızın duasını almak için uğraşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz; bizim en büyük sevincimiz, vatandaşımızın bu yaptığımız işleri kullandığında duyacağı mutluluktur. Bu yorgunluğumuzu giderecek olan tek şey de odur. Biz de onun için gece-gündüz, bütün arkadaşlarımız ve bütün ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz.”