İmamoğlu yandaşlarının maskesi düştü! Nagehan’a var da Pervin’e yok mu?
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi sırasında çekilen ve aralarında Nagehan Alçı’nın yer aldığı fotoğrafa ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP çevrelerinde, Nagehan Alçı’dan rahatsız oldukları kadar PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Pervin Buldan’dan rahatsızlık duyulmaması dikkat çekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu ve o tura davet edilen gazetecilerin yer aldığı fotoğraf karesi gündemdeki yerini koruyor.
Nagehan’dan rahatsız oldukları kadar PKK/HDP’li Pervin’den rahatsız olmadılar!
CHP’li isimlerin katıldığı çeşitli toplantılarda İmamoğlu’nun gezi fotoğrafında Nagehan Alçı’nın yer alması sert bir şekilde eleştiriliyor. Nagehan’dan rahatsız olan CHP’lilerin, PKK’nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan rahatsızlık duymamaları kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor.
Pervin’le yan yana fidan dikmişlerdi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı açılışı yapmıştı. Açılışta HDP’li Pervin Buldan’da yer almış ve İmamoğlu ile birlikte yan yana fidan dikmişlerdi. O anlara ilişkin görüntüler çok konuşulsa da CHP yandaşlarından hiçbir tepki gelmemişti.