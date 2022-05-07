  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu yandaşlarının maskesi düştü! Nagehan’a var da Pervin’e yok mu?
Gündem

İmamoğlu yandaşlarının maskesi düştü! Nagehan’a var da Pervin’e yok mu?

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi sırasında çekilen ve aralarında Nagehan Alçı’nın yer aldığı fotoğrafa ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP çevrelerinde, Nagehan Alçı’dan rahatsız oldukları kadar PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Pervin Buldan’dan rahatsızlık duyulmaması dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 15:00:00 - 2022-05-07 15:04:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu ve o tura davet edilen gazetecilerin yer aldığı fotoğraf karesi gündemdeki yerini koruyor. 

Nagehan’dan rahatsız oldukları kadar PKK/HDP’li Pervin’den rahatsız olmadılar! 

CHP’li isimlerin katıldığı çeşitli toplantılarda İmamoğlu’nun gezi fotoğrafında Nagehan Alçı’nın yer alması sert bir şekilde eleştiriliyor. Nagehan’dan rahatsız olan CHP’lilerin, PKK’nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan rahatsızlık duymamaları kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor.

Pervin’le yan yana fidan dikmişlerdi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı açılışı yapmıştı. Açılışta HDP’li Pervin Buldan’da yer almış ve İmamoğlu ile birlikte yan yana fidan dikmişlerdi. O anlara ilişkin görüntüler çok konuşulsa da CHP yandaşlarından hiçbir tepki gelmemişti. 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay