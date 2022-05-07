İmamoğlu yandaşları birbirine girdi! Bu kavgada, yakında yumruklar konuşur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası ortaya çıkan görüntü çok konuşuldu. Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

Yönetmen, senarist, sunucu Gani Müjde de "Gruptaki bazı gazetecilere ben de bayılmıyorum" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Müjde, İmamoğlu yalakalığı yaptığı paylaşımında "Gruptaki bazı gazetecilere ben de bayılmıyorum ama @ekrem_imamoglu

gibi bütün kesimleri kucaklamak ideali ile yola çıkan bir siyasetçinin yanında olmalarına bozulanlara iki çift lafım var beyim. O zaman sadece kendi yandaşlarını uçağa dolduruyor diye Erdoğan'a da kızmayacaksınız" ifadelerini kullandı.