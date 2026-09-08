İstanbul’a su sağlayan barajda sevindiren tablo! Doluluk bir yılda yaklaşık 5 kat arttı

Melen Havzası'nda konumlanması dolayısıyla da İstanbul'un içme suyu ihtiyacının bir bölümünü karşılayan barajda, geçen yıl 8 aylık periyodun sonunda yüzde 10,03 olarak ölçülen doluluk, bu yıl mevsimsel yağışların düzenliliği sayesinde yüzde 48,29'a yükseldi. Düzce Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, bu yıl yağışların geçen seneye oranla düzenli olmasının özellikle barajlarda su seviyesini yükselttiğini söyledi. Su seviyelerinin yüksek oluşunun sevindirici olduğunu ancak su tasarrufu konusunda bilinçli davranmak gerektiğini belirten Yıldız, "Önümüzdeki 3 veya 6 aylık dönemlerde yağış olmaması durumunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bunun için su bilinci konusunda çalışmalarımızı yapmalıyız." dedi.