Bal kabağı: Binlerce yıllık efsane olan çorba için ezber bozan formül... Bunu içenler sağlıklı şekilde ilerliyor

Her besinin farklı faydası vardır fakat bal kabağı muhteşem faydaları olan ve kış aylarında tüketilmesi gerekir. A ve C vitamini açısından zengindir. Lif oranı da bir o kadar yüksektir. Bal kabağı tatlı ve yemek olarak yapılmaktadır. Tatlısı ayrı şahane, çorbası ise ayrı faydalıdır. Faydalarını öğrenenler artık evlerinden eksik etmeyecektir. Aşağıda vermiş olduğumuz bal kabağı çorbası hem kalori açısından düşük hem de çok faydalı bir tariftir. Denedikten sonra artık bu çorbadan vazgeçemeyeceksiniz…

Kabağının Faydaları

Bal kabağından yüksek miktarda lif bulunmaktadır. Lif açısından yüksek bir üründür.

Kabızlığa iyi gelir. Özellikle kabızlık çeken çocuklara mutlaka düzenli olarak yedirin

Sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar.

Kalori oranı düşük olan bir çorbadır.

Mideyi yormaz ve çabuk sindirilir.

Bağırsakların çalışmasını sağlar.

Bağırsak iltihabına iyi gelir.

Hemoridi tedavi eder.

Cildin parlak ve güzel görünmesini sağlar.

A ve C vitamini içerir.

Kalp sağlığını korur.

Kötü kolesterole iyi gelir.

Beyaz kan hücrelerini artırır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Hücre yenileyici özelliği bulunur.

Bal Kabağı Çorbası Tarifi

1 adet soğan

1-2 diş sarımsak

Bir miktar zeytin yağı

4-5 adet bal kabağı ( Büyük küp halindeki şekli)

1 yemek kaşığı kadar sarı mercimek yada kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı süt

Tuz

Pul biber (üzeri için)

Kabak çekirdeği (süs için)

Yapılışı: İlk önce bir tencerenin içerisine zeytinyağını dökün üzerine soğan atın. Soğanları 5-6 parçaya bölmeniz yeterli çünkü blenderden geçirilecek. Üzerine bal kabağını, mercimeği ve sarımsakları atın. 1 dakika kadar kavurun. Tamamen üzerine kapatacak kadar su ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. İsterseniz kavurmadan da yapabilirsiniz zeytinyağını en son ilave edersiniz. Tencerenin içerisindekiler tamamen yumuşayana kadar pişirin. Sonra piştiğini anladığınızda blenderden geçirin. Hepsi ezilene kadar devam edin. Bu işlemi bitirdikten sonra sütünü ilave edin ve tuzunu atın. 2-3 dakika kadar pişirmeye devam edin. Sonra ocaktan alabilirsiniz. Kaselere doldurun ve üzerine pul biber ve kabak çekirdekleriyle süsleyin. Afiyet olsun!

Vermiş olduğumuz tarifi göz kararı da yapabilirsiniz. İçerisinde zararlı herhangi bir malzeme yoktur. Kremayı koymuyorum çünkü zararlı olduğu için ve içerisindeki vitaminin ölmesini istemiyoruz.

Tatlımsı bir çorba olduğu için çocuklarda çok seviyor.

Spor yapanların vazgeçemeyeceği bir çorbadır.

Ayrıca zayıflamak isteyenler gönül rahatlığı ile bu çorbayı içebilir