Osimhen'siz Sporting Lizbon yıkılabilecek mi? Tüm taraftarlar Çarşamba'yı bekliyor sabırsızlıkla...

Batrakov'un bu maç için kulübede başlama şansı daha fazla. Osimhen'in yokluğunda klasik 9 numarasız senaryoda Barış Alper'in fizik gücü, arkaya koşuları ve ön alan baskısı santrfor bölgesinde kullanılacak gibi duruyor. Deniz Gül her ne kadar Portekiz'den gelse de genç oyuncu kulübede olacak gibi. Kanatlarda Rafael Leão ve Leroy Sané gibi dünya çapında iki yönlendirici, deplasmandaki hızlı geçiş hücumlarında Sporting savunmasını dengesiz yakalamak için en kritik kozlar olabilir.