Osimhen'siz Sporting Lizbon yıkılabilecek mi? Tüm taraftarlar Çarşamba'yı bekliyor sabırsızlıkla...
Osimhensiz bir Galatasaray, Sporting deplasmanında devler ligine üç puanla başlayabilecek mi?
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Osimhensiz bir Galatasaray, Sporting deplasmanında devler ligine üç puanla başlayabilecek mi?
Sporting deplasmanında Osimhen, Singo ve Lemina'nın yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en dengeli ve ideal 11'i bulmak için 4-2-3-1'e sığınacak gibi duruyor. Osimhen'in yokluğunda Barış Alper ile gezgin ve dinamik bir hücum hattı kurmak en mantıklı hamle olarak öne çıkıyor.
Singo olsaydı da zaten tempolu ve fiziki gücü daha yüksek olan Roland Sallai sağ bekte oynayacaktı… Sánchez liderliğinde, fiziki üstünlüğüyle Bitshiabu şu anda Abdülkerim'e göre daha önde duruyor. Jakobs ise atletizmiyle sol kanat koridorunu kapatacak oyuncu konumunda.
Lemina'nın eksikliğini kapatmak ve Sporting'in dinamik orta sahasına deplasmanda geçit vermemek adına Buruk, Ugochukwu'nun Premier Lig'de kazandığı sertlik ve kesiciliği kullanmak isteyebilir. Yanında Torreira pres gücünü ve süpürücülüğünü sergilerken, Gabriel Sara bağlantı oyuncusu rolünü üstlenir.
Batrakov'un bu maç için kulübede başlama şansı daha fazla. Osimhen'in yokluğunda klasik 9 numarasız senaryoda Barış Alper'in fizik gücü, arkaya koşuları ve ön alan baskısı santrfor bölgesinde kullanılacak gibi duruyor. Deniz Gül her ne kadar Portekiz'den gelse de genç oyuncu kulübede olacak gibi. Kanatlarda Rafael Leão ve Leroy Sané gibi dünya çapında iki yönlendirici, deplasmandaki hızlı geçiş hücumlarında Sporting savunmasını dengesiz yakalamak için en kritik kozlar olabilir.
Muhtemel Sporting Deplasmanı 11'i: Uğurcan Çakır Sallai, Davinson, Bitshiabu (Abdülkerim), Jakobs Ugochukwu, Torreira Leroy Sané, Gabriel Sara, Rafael Leão Barış Alper
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