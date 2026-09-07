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Gündem Siirt’te otluk alan alevlere teslim oldu! Yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor
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Siirt’te otluk alan alevlere teslim oldu! Yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor

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Siirt’te otluk alan alevlere teslim oldu! Yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyü bölgesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekipler, alevlerin yerleşim alanına ulaşmasını önlemek için müdahaleyi sürdürüyor.

Siirt’in Baykan ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarla birlikte büyüyerek çevreye yayıldı.

 

Gümüşkaş bölgesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük çaplı yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Baykan ve Veysel Karani beldesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için büyük çaba gösteriliyor.

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