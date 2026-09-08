Eğlencenin sonu kötü bitebilir: Yapay zekaya fotoğrafını veren yandı

Peki bu fotoğraflar ileride farklı amaçlarla kullanılabilir mi? Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler, fotoğrafların yalnızca nostaljik görüntülere dönüştürülmesini değil, gerçekçi sahte içeriklerin üretilmesini de mümkün hale getiriyor. Bugün 80’ler fotoğrafı oluşturmak için kullandığımız yüz verisi, farklı yapay zekâ sistemlerinde kişinin hiç bulunmadığı ortamlarda gerçekçi görüntüler üretmek için de kullanılabilir. Özellikle yüksek çözünürlüklü ve yüzün net biçimde görüldüğü çok sayıda fotoğrafın farklı platformlara yüklenmesi, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde kimlik taklidi, sahte görüntü üretimi ve itibar saldırıları gibi riskleri artırabilir. Fotoğrafın yalnızca yüz bilgisinden ibaret olmadığını da unutmamak gerekiyor. Bir fotoğrafın arka planında ev adresi, okul, iş yeri, araç plakası, konum bilgisi veya başka kişilere ait yüzler bulunabilir. Böylece kullanıcı farkında olmadan tek bir fotoğraf içerisinde birden fazla kişisel veriyi yapay zekâ sistemine aktarmış olabilir. Özellikle çocukların, aile bireylerinin ve üçüncü kişilerin bulunduğu fotoğrafları yapay zekâ uygulamalarına yüklerken daha dikkatli olunması gerekiyor.