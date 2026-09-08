Eğlencenin sonu kötü bitebilir: Yapay zekaya fotoğrafını veren yandı

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Sosyal medyada eğlence amacıyla başlayan bu tür akımlarda kullanıcılar aslında yalnızca bir fotoğraf paylaşmıyor. Fotoğrafını bir yapay zekâ sistemine yüklediği anda yüzünün de içerisinde bulunduğu kişisel verisini bir dijital hizmete aktarmış oluyor. Biz yapay zekâya sadece bir fotoğraf göndermiyoruz. Fotoğrafın içerisinde yüzümüz, yüz hatlarımız, gözlerimiz, burun ve çene yapımız gibi bizi diğer insanlardan ayırabilecek çok sayıda görsel veri bulunuyor. Dolayısıyla kullanıcı açısından sıradan görünen bir fotoğraf, veri güvenliği açısından çok daha farklı bir anlam taşıyor. Aynı kişinin farklı zamanlarda çekilmiş çok sayıda fotoğrafını yapay zeka uygulamalarına yüklemesi riski artırıyor mu? Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Evet. Özellikle aynı kişinin farklı zamanlarda ve farklı açılardan çekilmiş çok sayıda fotoğrafının sisteme yüklenmesi, kişinin dijital ortamda daha ayrıntılı bir yüz profilinin oluşturulmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca ortaya çıkacak görüntünün nasıl görüneceğine odaklanmaması gerekiyor. Fotoğrafı hangi uygulamaya yüklediğini ve bu uygulamanın verileri nasıl işlediğini de araştırması önemli.