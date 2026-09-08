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Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

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Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

Diyarbakır'da yaşayan Recep Karakaş, çevresinin tüm itirazlarına rağmen yeni doğan oğluna hayranı olduğu futbolcu Christiano Ronaldo'nun adını verdi.

#1
Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

İnşaat işçisi Recep Karakaş (37), 1 ay önce dünyaya gelen oğluna hayranı olduğu Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Al Nassr’da forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun ismini verdi.

#2
Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

Karakaş, “Merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim. Onunla gurur duyuyorum. Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan ‘Jose Dinis Aveiro’ koyacağım” dedi.

#3
Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Recep Karakaş, 2015’te hayatını Leyla Karakaş (34) ile birleştirdi.

#4
Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

Mustafa ve Asel Irmak isminde 2 çocuğunun ardından çiftin 1 ay önce de erkek çocukları dünyaya geldi.

#5
Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

Baba Karakaş, üçüncü çocuklarına hayranı olduğu Al Nassr’ın golcüsü Portekizli Cristiano Ronaldo’nun ismini verdi.

#6
Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

"AİLEM VE ÇEVREM KARŞI ÇIKTI" Ailesi ve çevresinin karşı çıkmalarına rağmen Ronaldo isminden vazgeçmediğini belirten Karakaş, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. 3 çocuğum var. İlk çocuğumun ismi Mustafa’dır. Ben ismini Ronaldo koyacaktım ancak kısmet olmadı. Mustafa koyduk. İkincisini koyacaktım, kız oldu. Ona Asel Irmak ismini verdim. 3’üncü çocuğum oldu. Onun ismini Cristiano Ronaldo koydum. Onun merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim. Onunla gurur duyuyorum. Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan ‘Jose Dinis Aveiro’ koyacağım. Şu an kimse tepki vermedi ama ailem biraz karşı çıktı. ‘Bu ne biçim isim’ dediler, ben de bundan başka isim vermeyeceğimi söyledim. Benim gönlümde Ronaldo geçiyorsa Ronaldo'dur. Yani bir tane Ronaldo gibi biri daha gelse, yine de Ronaldo koyacağım. Ben Ronaldo'dan vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımda da Ronaldo sevgisi var. Kızım çok Ronaldo hastası. İki çocuğum da Ronaldo hayranı” dedi.

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Foto - Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

"OĞLUM RONALDO GİBİ MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ OLSUN" En büyük hayalinin Cristiano Ronaldo’dan imzalı bir forma olduğunu belirten Karakaş, "Ronaldo'nun bütün maçlarını çocuklarımla izliyorum. Al Nassr'da oynuyor. Yine de onu izliyorum. 'Kırmızı Şeytanlar'da yani Manchester United'da oynadığından beri onun maçlarını takip ediyorum. O yüzden çocuklarımın ona benzemesini istiyorum. Al Nassr maçı olduğu zaman ben ve çocuklarım beraber maçını izliyoruz. Aynı sevinci beraber yaşıyoruz. Ronaldo'dan bir isteğim var. Sadece bir imzalı formasını istiyorum. Ronaldo beni maçına çağırırsa ben seve seve giderim. Çocuklarımla beraber giderim. Mesela çocuklar da forma istiyor, top istiyor. Ronaldo'nun resimleri üzerinde olan şeyleri istiyorlar. Ona bir hayranlıkları var. Ronaldo resmi olmayan bir şey aldığımda acayip tepki alıyorum. Çocuklarım kızıyor ve küsüyorlar. Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin. Onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun. Yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun. Futbolcu olmasa da onun gibi merhameti olsun. İnsana olan o merhameti o çocuğumda da olsun” diye konuştu.

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Yorumlar

Cocuklarin ana-babalari uzerindeki haklarindan biri de GUZEL İSIM KONULMASIDIR.... yarin bu cocuk imam oldugunda, subay oldugunda, rol model ogretmen oldugunda BU ISIMDEN MUTLU OLACAK MI DUSUNMEMEMIS BENCILLIK YAPMIS

....
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