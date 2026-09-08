Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki...

"OĞLUM RONALDO GİBİ MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ OLSUN" En büyük hayalinin Cristiano Ronaldo’dan imzalı bir forma olduğunu belirten Karakaş, "Ronaldo'nun bütün maçlarını çocuklarımla izliyorum. Al Nassr'da oynuyor. Yine de onu izliyorum. 'Kırmızı Şeytanlar'da yani Manchester United'da oynadığından beri onun maçlarını takip ediyorum. O yüzden çocuklarımın ona benzemesini istiyorum. Al Nassr maçı olduğu zaman ben ve çocuklarım beraber maçını izliyoruz. Aynı sevinci beraber yaşıyoruz. Ronaldo'dan bir isteğim var. Sadece bir imzalı formasını istiyorum. Ronaldo beni maçına çağırırsa ben seve seve giderim. Çocuklarımla beraber giderim. Mesela çocuklar da forma istiyor, top istiyor. Ronaldo'nun resimleri üzerinde olan şeyleri istiyorlar. Ona bir hayranlıkları var. Ronaldo resmi olmayan bir şey aldığımda acayip tepki alıyorum. Çocuklarım kızıyor ve küsüyorlar. Oğlum büyürse Ronaldo'ya benzesin. Onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun. Yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun. Futbolcu olmasa da onun gibi merhameti olsun. İnsana olan o merhameti o çocuğumda da olsun” diye konuştu.