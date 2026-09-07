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Gündem Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek üzere Adliyede
Gündem

Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek üzere Adliyede

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Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek üzere Adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere Adliyeye geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialar sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek’in ifade vermesinin ardından, oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

Soruşturmaya konu olan temel iddia; Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da bir şirket kurduğu ve Türkiye'den bu şirkete para transferi yapıldığı yönündeydi. Söz konusu kaynaklarla Almanya'da yüksek tutarlı gayrimenkul alımları gerçekleştirildiği öne sürüldü.

GÖKÇEK BELGE YAYINLADI

Hakkındaki iddialar üzerine açıklamada bulunan Melih Gökçek, “para kaçırma” iddialarını belgeler yayınlayarak reddetmişti.

ADLİYEDELER

İddialar sonrası başsavcılık adli süreci başlattı. Geçtiğimiz hafta Melih Gökçek’in ifade vermesinin ardından, iddialarda adları geçen oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek için savcılığa geldi.

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