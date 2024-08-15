İmamoğlu ve Özel çok kızacak! CHP genel başkanlığına bir aday daha!

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP tüzük kurultayı öncesi, gerçekleşen görüşme kulisleri hareketlendirdi. Barış Yarkadaş'a özel mesaj gönderen Soyer CHP genel başkanlığına yeşil ışık yaktı.

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün akşam İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile akşam yemeğinde bir araya geldi. İkili CHP'deki kurultay süreci başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

CHP tüzük kurultayı öncesi, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı için "Delege gel derse düşünürüm" çıkışı gündeme damga vurmuştu.

SOYER YARKADAŞ'A AÇIKLAMA YAPTI

tv100.com yazarı Yarkadaş, 12 Ağustos’ta tv100'ün ilgiyle izlenen programı "Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı"nda Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı için aday olmak istediğini söylemişti.

Yarkadaş, "Tunç Soyer şimdi mesaj attı. Sayın Başkanım yemeğe dair kısa bir mesajınız olur mu dedim Soyer ‘Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye’yi konuştuk’ ifadelerini kullandı." dedi.

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SOYER'DEN YARKADAŞ'A İKİNCİ AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adaylığı için adı geçen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'a özel açıklamalarda bulundu.

Soyer'in açıklamaları şu şekilde:

31 Mart 2024 tarihinde, ilk kez 22 yıllık otoriter ve popülist iktidar muhalefete yenilmiştir.

Bu başlıbaşına çok kıymetlidir. Ancak yereldeki sonucu merkezi iktidara taşımak apayrı bir mücadeleyi gerektirmektedir. Açıktır ki, iktidar “müzakere” ile devrolmayacaktır ve çok zorlu bir süreç bizi beklemektedir.

TÜZÜK KURULTAYI MESAJI

Ana muhalefet partisi olarak, parti içi mücadeleden daha büyük ve daha önemli sorumluluğumuz budur

Bu sürecin ilk kilometre taşlarından biri Tüzük Kurultayıdır. Gerek yeni Tüzük, gerek bundan sonra yürütülecek mücadelenin temeli demokrasiyi hayata geçirmek olmalıdır.

İktidarın hergün demokrasiden uzaklaşması, yoksulluğun, işsizliğin, uluslararası yalnızlaşmanın, yozlaşmanın, çürümenin artmasına sebep olmuştur.

Bütün bunların panzehiri olan demokrasi ise sadece 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret değildir.

Demokrasi, şeffaflık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, kuvvetler ayrılığı, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, eşitlik, laiklik, barış vb değerler bütünüdür.

100 yıl önce;

Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir”

denilerek kurulan Cumhuriyetimizi,

“Devlet kayıtsız şartsız milletindir” diyerek demokrasiyle buluşturmalıyız.

"NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OLACAĞIM"

Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette Genel Başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir ve ben dillendirmeden bu göreve layık görülmek büyük bir gururdur. Bu süreçte, nerede ihtiyaç varsa orada olacağım. Hayatı iyileştirme sanatı olarak gördüğüm siyaseti, bedeli ne olursa olsun, son nefesime kadar sürdüreceğim ve bu inancı paylaşanlarla birlikte çalışmaya ve siyaset üretmeye devam edeceğim.

Bunun için gereken cesaret, toplumsal kucaklaşma ve dayanışma kültürünün var olduğunu ve 85 milyonun bu yoksulluğu hakketmediğini biliyorum.

Haklı olmanın gücüyle verilecek topyekun mücadele, sonunda mutlaka kazanılacak ve hep birlikte huzurla yaşayacağımız bir ülke kurulacaktır.

Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyor, program katılımcılarını ve ekranları başındaki vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.