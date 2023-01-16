İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! İkisinin de aldığı nefesten haberi olan isim açıkladı

Halk TV yazarı CHP amigosu İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dudullu-Bostancı metrosunun açılışını yaptıkları 6 Ocak gününün akşamında bir otelde gözlerden ırak bir toplantı yaptığını belirtti.

“İlkin CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi. İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, ‘seçim kampanyası makinası’ adı verilen, İstanbul’da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP’lilere anlattı. İkinci toplantıya Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez sunumu İmamoğlu yaptı” diyen Saymaz, şunları aktardı:

“İmamoğlu, sunumda, ‘Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı’ diyerek, modelini anlattı.

Bu model maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluşuyor. Bu modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışması gerekiyor.”