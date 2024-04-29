Madem terör örgütü neden yardım gönderdin? Herkes bu soruyu soruyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seçimlerden önce İstanbul’daki mahalle muhtarlarının vatandaşlardan topladığı yardımları İBB tırları aracılığı ile Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıkardı. İçleri yardım malzemesi dolu 5 TIR’ı, annesi, ablası ve kardeşiyle Türkiye’de yaşayan, babası savaş nedeniyle Gazze’de mahsur kalmış Filistinli öğrenci Yusuf Bereket ile birlikte uğurladı.

Ve bu yardım tırlarının önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ İSE NEDEN YARDIM GÖNDERDİ?

Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak istenen yardım malzemelerinin Gazze’nin siyasi temsilcisi olan Hamas’a teslim edildiği bildirildi. Buraya kadar her şey normal!

Ancak İmamoğlu’nun CNN International'a yaptığı konuşma, normal bir durumu sıradışı bir hale getirdi.

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İsrail basınında sevinçle karşılanan ve yankıları Türkiye’ye kadar uzanan konuşmasında İmamoğlu, Hamas’ı bir ‘terör örgütü’ olarak gördüğünü ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine İsrail basını geniş yer verdi. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, İmamoğlu'nun röportajını paylaştı.

İmamoğlu, terör örgütü olarak gördüğü Hamas’a neden yardım malzemesi gönderdi? Bu girişimini seçimlerden önce oy almak için mi yaptı? Seçimlerden sonra İsraillileri sevindiren Hamas’ı ‘Terör Örgütü’ olarak görmesi İmamoğlu’nun gerçek yüzü müydü? Vatandaşlar bu sorulara cevap arıyor.

Bilindiği gibi muhalif basın seçim öncesi İmamoğlu’nunmuhtarların katkısı ile gönderdiği yardım tırlarına gazetelerde geniş yer ayırmış, İmamoğlu’nun “İsrail’in zulmü bitene kadar Filistin’e dayanışmayı sürdüreceğini” yazmıştı. Anlaşılan Gazze’ye bombaların yağdığı şu dakikalarda İmamoğlu’na göre Zulüm bitmiş Hamas bir ‘Terör Örgütü’ olmuş.