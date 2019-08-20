İmamoğlu tepkili, ‘Ülkücü’ Yavaş sessiz!

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4 ayda belediyeleri PKK karargahına dönüştüren Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Terör örgütüne para akıtan belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili siyasilerden de açıklamalar peş peşe geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak tebrik ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise karara tepki gösterdi.

HDP’ye özel muamele! Akşener’in İP’inde kayyım suskunluğu

İmamoğlu diyet borcunu ödüyor

İstanbul sel felaketini yaşarken Bodrum’da tatil yapmasıyla eleştirilerin odağı haline gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Diyarbakır, Mardin ve Van’ın HDP’li belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.

Twitter'dan bir açıklama yapan İmamoğlu kararı eleştirerek "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez." diye yazdı.

Mansur konuşamıyor

Ancak tüm Türkiye’nin gündemindeki kayyım konusuyla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hiç bir açıklama yapmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ittifak ortakları CHP ve HDP’yi kızdırmak istemeyen ve sessiz kalmayı tercih eden Akşener’i takip etti.

HDP oylarıyla Ankara'yı yönetme imkanı bulan 'ülkücü' Mansur Yavaş’tan HDP’li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili ne tepki ne de destek açıklaması geldi.

Akşener-Yavaş ikilisinin ittifak kurarak seçimlere girdiği CHP ve HDP ile ters düşmemek ve tabanlarındaki ‘Milliyetçi’ kesimi küstürmemek için suskun kaldıkları yorumu yapıldı.