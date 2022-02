İmamoğlu sınırları aştı, tutana aşk olsun!

Hikmet Genç, Almanya'da katıldığı panelde İngilizce konuşmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düştüğü komik duruma dikkat çekti. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Münih'te, 'Şehirlerin Rolü: Demokraside Ezber Bozanlar' adlı panele konuşmacı olarak katılmış.

Demokraside değil ama İngilizcede ezber bozdu 'Meyır of İstanbul'!..

Birkaç dakikalık bölümünü izledim.

Elindeki kağıttan okuyacaktı (onu da okuyamıyor ya!), soru gelince komedi başladı.

Güya gol atsın diye pası veriyorlar. "Erdoğan, şehrinizi (İstanbul'u) günah şehri olarak mı görüyor" diye soruyor biri.

Cevap; "Türkiye'de durum biraz farklı. Çünkü Erdoğan diyor ki; 'İstanbul benim aşkım.' Fakat ben bunun ne tür bir aşk olduğunu anlamadım!.."

Fıkra bu kadar!..

Oradaki panelciler gibi biz de bi'şey anlamadık...

Sonra elindeki kağıttan okumaya devam ediyor. Arada bir satır atladığı için ucunu kaçırıyor. Ne dediğini kendi de, etrafındakiler de anlamıyor. Toparlayacak kadar dile hakim de değil...

Telaffuz rezalet. Gramer can çekişiyor. 'Europe' diyecek, "yurup, yurup" deyip duruyor. (Yok şurup!..)

Kağıdın dışına çıkınca iyice çuvallıyor. "Most important begining for democracy for Turkey..?!" gibi anlaşılmaz saçma sapan şeyler söylüyor...

"Europe begins from İstanbul, from the West" diyor. Tercümesi: "Avrupa (Yurup!), İstanbul'dan, Batı'dan başlar. (Yok canım, İstanbul Baltık Denizi'ndedir. Avrupa'nın (Yurup) kuzeydoğusuna düşer!..)

Adet üzere Avrupa'ya şikayet etmekten de geri kalmamış. "İstanbul demokrasiye aç bir şehir" demiş. (Basında yer aldı)

Bire bir duyduğum bir cümle de şu; "And everywhere I started to say, I have to be maybe the most democratic mayor of Europe also..." (Avrupa'nın en domokratik belediye başkanı olmam gerektiğini de her yerde söylemeye başladım?!")

Tutana aşk olsun. Sınırları aştı. Yüzerek, kayarak, kalkan yiyerek dünyanın en demokratik meyırı olacak!..

'Demokratik belediye başkanı' ne menem bi'şeydir bilmem ama, dünyanın en "teatral ve kıvrak" belediye başkanını tanıyoruz artık.

Yoksa yoktur arkadaş, niye zorluyorsun. O nasıl bir ezikliktir öyle. Yanına bir tercüman alsana. Yabancı bir dil bilmemek ya da konuşamamak ayıp değil, nakısa değil.

Kötü olan, tehlikeli olan bildiğini zannetmektir. Biliyormuş gibi yapmak ise diaboliktir!

Özgüven patlamasının ötesinde, cahil cesareti.

İşte İstanbul'a belediye başkanı yaptığınız kişi.

Geldiğinde sorarsınız; n'oldu bizim Yurup işi?!.."