İmamoğlu ortadan kayboldu! "Arıyorum, bulamıyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat Ayı 4. Oturumu'nda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gündeme ve İstanbul'da durdurulan projelere dair açıklamalarda bulundu.

Kürsüye elindeki büyüteçle çıkan Başkan Usta, İBB'ye sorularını yöneltti. Usta, "Belediye seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçemizi ilgilendiren iki önemli vaatte bulundu, ben de heyecan duymuştum. Bunlardan bir tanesi Gaziosmanpaşa Bilişim ve İletişim Üretim Vadisi. Ben bu projenin nerede olduğunu bilmiyorum, yapıldı mı bilmiyorum, başladı mı bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bilgi istiyorum. İkinci önemli proje yine TEM otoyolu üzerinde, Sultanbeyli ve Beylikdüzü'nü birbirine bağlayan yol üzerinde, bir megabüs. Bu da güzel bir proje. Her gün otobandan geçiyorum, evden sürekli otobanı görüyorum ben bu megabüsü de görmedim. Ben kendi ilçemdeki İBB'nin taahhütlerini aramak için bir tane büyüteç aldım, arıyorum büyüteçle, bulamıyorum. İşin garibi Büyükşehir Belediye Başkanımızı da arıyorum İstanbul'da onu da bulamıyorum. Size de tavsiye ediyorum" dedi.

"Gaziosmanpaşalılar adına İBB'ye soruyorum"

Gaziosmanpaşa'da İBB tarafından vaat edilen projelerin neden yapılmadığını soran Başkan Usta, "Gaziosmanpaşalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin yaptığı, kendisinin projelendirdiği kendisinin ihale aşamasına getirdiği projelerin neden yapılmadığını bize soruyorlar. Ben de onlara adına burada sormak, gündeme getirmek istiyorum. Bir tane projemiz var; nüfusu 100 bine varan Karadeniz Mahallesi'ndeki zemin altı otopark, pazar yeri, spor alanı ve stadyum projesi. İhale aşamasına gelmişti. Büyükşehir belediye başkanımız ilk göreve geldikten sonra durdurdu. Yine bir Gençlik ve Spor Vadisi projemiz vardı. Bunu da Büyükşehir Belediyesi ile daha önce projelendirdik, ihale aşamasına getirdik. Gaziosmanpaşa'da gençlik bekliyor. Biz parça parça yapmaya başladık devamını İBB'den bekliyoruz. 3. büyük projemiz; Fetih Parkı. Metronun çıkışında bulunan, Büyükşehir Belediyemiz ile planladığımız ve Büyükşehir Belediyesi'ne zemin altı otopark ve üstünde 400 kişilik kütüphane projesini yapacak diye devrettiğimiz, uygulama aşamasına gelmiş bir diğer projemiz. Bir diğer projemiz de Gaziosmanpaşa'nın en aktif yerlerinden olan Küçükköy Meydanı'nda önemli bir yeraltı tüneli ve meydan çalışmasıydı. Buranın da aynı şekilde beklediğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Gelin İstanbul'a bu metroyu kazandıralım"

İstanbul'un en önemli gündemlerinden olan metro projeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Usta, "Son günlerde İstanbul'da metro ile ilgili çok konuşuldu; metroya izin verilmiyor, metro yapılmıyor, metro yaptırılmıyor diye. Bizim 2014 yılından beri uğraştığımız hayalini kurduğumuz, bölgemiz için ve İstanbul için çok önemli olan bir metro projesi. Bu metro projesi, Vezneciler, Fatih Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve akabinde ikinci etabında Arnavutköy ve 3. Havalimanına bağlanacak, İstanbul'un tam orta aksını oluşturan, en eski yerleşim yerlerini kapsayan ve şu haliyle bile 2,5 milyona yakın insanı barındıran, İstanbul'un en önemli metro projesi olduğuna inandığım, 17,5 kilometrelik bir metro hattı projesi. Projesi yapılmış, ihale aşamasına gelmiş, hatta 2020 yılında yatırım planına alınmış, başlamaya hazır ve İstanbul için en elzem metro projesi. İşte size metro. Hep birlikte bu metro projesinin hayata geçirilmesi için size çağrıda bulunuyorum. Gelin İstanbul'a bu metroyu kazandıralım" çağrısında bulundu.

"Vergilerin yatırımlara kullanılmasını istiyoruz"

Başkan Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"5779 sayılı özel idare ve belediye genel bütçe vergisi gelirlerinden ilçe belediyelerine gönderilmesi gereken paylardan Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında 83 milyon 3 bin 42 TL bizim adımıza vergilerden pay almış. O zaman Gaziosmanpaşa halkı olarak bu paranın Gaziosmanpaşa'daki öncelikli yatırımlara kullanılmasını istemek ve takip etmek zorundayız. Diğer ilçe belediyeleri de kendi vergilerini takip etsin."

"Mazeret değil, iş üretin"

İBB'den İstanbul için projeleri hayata geçirmelerini beklediklerini ifade eden Başkan Usta, "İstanbul için şu soruyu soruyoruz: Büyükşehir Belediyesi İstanbul için ne yaptı? Ne yapacak ve ne zaman yapacak? Bu sorunun cevabını almak istiyoruz. Neden yapmıyorsunuz ve neyi bekliyorsunuz? Her şeyi askıya aldığınız gibi şu bizim metroyu askıya almayın. İstanbul'u askıya almayın. İstanbul bunu affetmez. Vaatlerinizi gerçekleştirmenizi sabırla bekliyoruz. Ancak süre bitiyor, milletin sabrı bitiyor. Eleştiri değil, proje üretin. Mazeret değil, iş üretin. Ürettiğiniz her işte yanınızdayız. Doğru yaptığınız her hizmette sonuna kadar destekçiniz ama yanlışta yokuz. Yanlış yapana da bizden geçit yok" ifadelerini kullandı