İmamoğlu neye uğradığını şaşıracak! "Başka sorum yok, sayın yargıç"

Eski yapıların kentsel dönüşümle sağlam binalara dönüşmesine karşı çıkan 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, depremden sonra yaşanan felaketin hafızalara kazınması için yıkım yaşanan yerlere heykel dikilmesini teklif etmişti.

Konuyu köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, bir hafta evvel, iktidara "Bırakın bu beton kafalılığı” diye çıkışan Ekrem İmamoğlu'nu hatırlattı ve "Başka sorum yok, Sayın Yargıç!" diye ekledi.

Korkmaz, ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sonunda, bu da oldu: 2014’te kentsel dönüşüme karşı çıkan “24. Dönem CHP Adana Milletvekili” sıfatlı bir zat, deprem felaketine uğrayan illere heykel dikilmesini önerdi!

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Hakkını yemeyelim, arada bir İstanbul’a da uğrayan Ekrem İmamson…

Bir hafta evvel, Tilki TV’de İktidar’a ne diye çıkışmıştı?

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El Cevap: “Bırakın bu beton kafalılığı!”

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-Başka sorum yok, Sayın Yargıç! (...)"