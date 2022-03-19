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Gündem İmamoğlu nereyi yönettiğini de bilmiyor! İstanbul'un büyüklüğünü kar yağınca anladım
Gündem

İmamoğlu nereyi yönettiğini de bilmiyor! İstanbul'un büyüklüğünü kar yağınca anladım

Haziran 2019 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, nereyi yönettiğinin yeni farkına vardı. Skandallarla gündemi meşgul etmeyi başaran İmamoğlu "Kar yağınca İstanbul'un büyük metropol olduğunu anladım" sözleriyle "Bu adam hala nereyi yönettiğinin farkında değil mi?" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:18:00 -
İmamoğlu nereyi yönettiğini de bilmiyor! İstanbul'un büyüklüğünü kar yağınca anladım

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla halkı kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların aklıyla dalga geçen bir açıklama açıklama yaptı.

İstanbulluları raydan çıkan tramvaylara, yolda kalan metrobüslere, uçan ve uçan otobüslere mahkum eden İmamoğlu, Haziran 2019 yılından bu yana başkanlık koltuğunda oturduğu İstanbul'un farkına kar yağınca vardı.

Vatandaşlara hizmet etmek yerine zulmeden CHP'li başkan, mega kentte etkili olan kar yağışlarında sınıfta kaldı. İstanbul'da dün itibariyle başlayan kar yağışı için İmamoğlu kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da sokaklar ve yollar buz pistine dönerken, kazalar peş peşe yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun "Kar yağınca anladım. İstanbul çok büyük bir metropol" demesi tepki çekti.

Yaklaşık 3 yıl sonra İstanbul'un "çok büyük bir metropol" olduğunu anca kavrayan CHP'li İmamoğlu, "Bu kadarına da pes! Bu adam İstanbul'u nasıl yönetiyor", "Pes! Bu adam hala nereyi yönettiğinin farkında değil mi?" dedirtti.

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