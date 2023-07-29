İmamoğlu koltuk peşinde koşarken İstanbul bataklığa sürükleniyor! Bakımsız 1850 İETT aracı arızalandı

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Dünya kentinin belediye başkanlığı koltuğunu kariyer planlama aracı olarak kullanan ve düzenlediği ‘Zoom’ toplantılarıyla CHP Genel Başkanlığı’na göz diken Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u adım adım bataklığa sürüklüyor. Göreve geldiği 4 yıllık süre zarfında 28 milyarla devraldığı İBB’nin borcunu israflarla, peşkeşlerle 82 milyar liraya çıkaran İmamoğlu yönetimi; ulaşımdan çevre temizliğine, prestij yatırımlardan metro çalışmalarına, kentsel dönüşümden sosyal projelere, yoksulun ekmeğinden hayvan haklarına kadar hayatın her alanında büyük bir çöküşe sebep oldu. “Hayatı ucuzlatacağız” dediği halde içme suyuna 11 kez zam talep eden, yoksulun ekmeğini 5 TL’ye çıkaran, 9,90 TL olan otobüs biletini 15,50 TL’ye yükseltmeye çalışan ve barajlardaki doluluk oranı yüzde 38’e düştüğü halde kılını kıpırdatmayan İmamoğlu, ulaşımı da adeta bitme noktasına getirdi.

Bakım servisi ehil değil

İETT otobüsleri ve metrobüslerin arızalanmasının sosyal medyada sürekli gündem olduğunu dile getiren İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şu bilgileri verdi: “İETT otobüslerinde ve metrobüslerde arızalar her geçen gün artıyor. İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850’den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir. Otobüslerin bakım ve onarımlarını, otobüslerin üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. Otobüslerin bakım ve onarımı gerektiği gibi yapılmıyor. Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadığı gibi yeterli teknik personeli de bulunmuyor.”

İstanbullunun can güvenliği yok

İETT filosunun gerektiği gibi yenilenemediğini, mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının düzgün yapılamadığını belirten Özdemir, ilerleyen günlerde otobüs ve metrobüslerdeki yangınlarla ve arızalarla daha çok karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.İmamoğlu’nun, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda “İstanbul’u ulaşım çilesinden kurtaracağı” vaadinde bulunduğunu hatırlatan Özdemir, “Ayrıca ‘otobüs ve metrobüs filosunu yenileyeceği, raylı sistem payını arttıracağı ve Türkiye’nin en ucuz ulaşım sistemini kuracağını’ söylemişti ama bunları yapamadı” açıklamasında bulundu.

İşimiz Allah'a kaldı

İBB’deki çöküşü Akit’e değerlendiren Gazeteci Cengiz Alçayır ise, şunları ifade etti: “5 yıldır şehirde değişen bir şey yok. Çünkü karşımızda sözünü tutan bir belediye başkanı var! Belediye başkanı ‘benden çılgın proje, mega proje, büyük hizmetler beklemeyin’ dedi. ‘Ben süt, ekmek, su dağıtacağım’ diyerek yola çıktı. Bakkal kafasıyla iş yapıyor. İstanbul işte bu zihniyetten bir belediyecilik bekliyor. Hiç kimse beklemesin. Başkan çürük çıkmıştır. Bu İstanbul’un şanssızlığıdır. Eğer bugün ulaşımda bir günde binlerce arıza oluyorsa, bunun sebebi kötü belediyeciliğin sonucudur. 4 yılda İstanbul’u resmen darmadağın etti. Geride devasa bir enkaz biriktirdi. Hiç dokunmasaydı, İstanbul bu kadar zarar görmezdi.” İstanbul’un parasının eğlenceye, reklama harcandığını vurgulayan Alçayır şöyle devam etti: “Şehir nereden tutsanız elinizde kalıyor. Her yer dökülüyor. Bu da normal bir sonuç. İmamoğlu’nu tanıyan herkes sürecin böyle gideceğini biliyordu. Çünkü kendisi hizmet yapmayacağını söylüyordu. Dolayısıyla İBB yönetiminde ehliyet yok, liyakat yok, yönetim yok, ileri görüş yok. Yok, yok, yok! O yüzden bir şey beklemek de mümkün değil. İstanbul’un işi Allah’a kalmış. Bunu bilen İmamoğlu da kaçmak için can atıyor.”

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