İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor! Yunan'a şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in resmi konuğu olarak Atina'ya gitti.

2 günlük ziyaret (21-22 Eylül) kapsamında İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de bir araya geldi.

İmamoğlu'nun programı

İmamoğlu, Atina programı kapsamında Bakoyannis ile birlikte ilk olarak Akropolis'i ziyaret edecek. Daha sonra iki belediye başkanı Herod Atticus Odeon Tiyatrosu'nda İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin yer aldığı tek kişilik "Maria Callas-Aşk Mektupları" isimli oyunu izleyecek. Yarın da şehrin farklı noktalarına ziyaret gerçekleştirecek İmamoğlu, çarşamba günü İstanbul'a dönecek.

Görüşme öncesi röportaj

Yunanistan'a uçmadan önce İstanbul'da Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan İmamoğlu, çok sayıda konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında saygı ve nezaket çerçevesinde bir ilişki olduğunu söyleyen İBB Başkanı, Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine destek verebileceğini kaydederek, İstanbul'da 1.6 milyon göçmen bulunduğunu "Böylesi bir kitleye bir kentin ve belediyenin kaynakları ile hizmet vermek mümkün değil. Bu yükün bedelini kentte yaşayan herkes ödüyor" ifadeleriyle anlattı.

Yunan'a şikayet

Yunan muhabirin "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" sorusuna da cevap veren İmamoğlu, Türk medyasını hedef alarak, Türkiye'de bir yönetim sorunu varmış gibi göstermeye çalıştı:

"Planlarım, İstanbul'a, 16 milyona en iyi ve en adil hizmeti vermek üzerine. Şehrime ve ülkeme her alanda örnek hizmet vermek. İstanbul'u sağduyuyla yönetmek ve İstanbul'un en başarılı ve demokratik belediye başkanı olmak. Hükümete yakın Türk medyası zaten bu konuyu gündeme getirmeyi seviyor. Yunanistan'ı bu boş tartışmalarla rahatsız etmeyelim. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanına yakın gazetecilerin ve medyanın seçimlere daha uzun bir süre varken her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkarması, aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır."

Türkiye'deki medyayı hedef alan İmamoğlu'nun, erken seçimi muhalefetin istediğine değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Yunan gazetesi ise, "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı", "AK Parti'yi mağlup eden ilk siyasetçi", "Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü", "Akşener'in Fatih'e benzettiği adam" ifadeleriyle İmamoğlu'nu övdü.

Kaynak: Haber7