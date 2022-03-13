İmamoğlu, "kayak keyfi"ni İstanbul'a getirdi

İstanbul'da beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Avcılar'dan sonra bu kez Boğaz’da kaydı. Fatih Işık, günlerdir alarm verilen Aybar Kar Fırtınası'nda yeniden kar yağacağını göz önüne alarak arkadaşları ile birlikte cumartesi günü kar ile kaplı Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti.

Bebek, Galata, Tahtakale'de kaydı

Daha sonra Avcılar'a dönen Işık, akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması üzerine bu kez Bebek, Galata, Tahtakale Yokuşu ve Zeytinburnu'nda gece geç saatlerde kayak yaptı.

Fatih Işık, bu anları “İstanbul'un en güzel manzaralarında kaydım” yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

“İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler”

Aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayarak gitmişti. Işık, bu görüntüleri de “Kuzenler aradı. ‘Firuzköy'de kayacağız’ gel dediler. İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler” notu ile yayınlamıştı.

Fatih Işık'ın İstanbul'daki kayak keyfini gören vatandaşlar ise "Elazığ’daki depremden sonra hemen deprem bölgesine göstermelik bir ziyaret gerçekleştiren, ardından ise Palandöken’e koşarak kayak yapan Ekrem İmamoğlu, artık kaymak için şehir dışına çıkmaz herhalde" yorumları yapmıştı.